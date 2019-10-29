電話老千假冒警官快遞公司 騙走6華裔包括1醫生55萬

（新山28日訊）電話詐騙集團使出新招式，假冒快遞公司人員及警官，以恐嚇方式要求受害者說出銀行卡號及密碼，然後把受害者的銀行戶頭的存款逐一轉走，至今已有6名來自新山的華裔女性，包括醫生、理髮師、家庭主婦及文員等遭騙走總數達逾55萬令吉的存款。

據悉，詐騙集團是以“你的包裹被警方扣查，你必須提供卡號和密碼供核對。”為說辭，來誘騙受害者上當。

新山南區警區主任沙胡利納因週一下午發文告說，至今為止，所有受害人皆是華裔女性，因此，他提醒中文媒體呼籲華裔女性關注這類騙案的詐騙手法，以免上當。

他披露，警方發現該詐騙集團在本月份特別活躍，並且鎖定女性為下手目標。

“警方已開檔調查有關案件，並援引刑事法典第420（欺騙）條文深入調查。”

他說，6名女受害者的年齡介於34至59歲。

“其中一名現年59歲的家庭主婦被騙走4萬3850令吉10仙，45歲的女文員被騙走6000令吉，至於58歲的女文員則被騙走30萬7269令吉，而現年34歲的理髮師被騙走1萬2000令吉，54歲無業女子則被騙走5萬3800令吉，另一名現年35歲的女醫生也被騙走8萬4812令吉。”

指包裹被扣需查銀行戶頭 逐一轉走受害者存款

詐騙集團的行騙手法相似，一般上先是佯裝成快遞公司人員撥打電話給受害者，指受害者的包裹“已被警方扣查”，“原因”是受害者持有並在網上進行交易的銀行賬戶，或是受害人的身份證“涉及”洗黑錢勾當。

根據警方提供的資料顯示，詐騙集團所使用的是本地電話號碼或國際線。

受害人在接获快递公司人员的电话之后，接著就会接到另一通来自“警方调查官”的来电，这时，受害者就会被该名“警方调查官”指示披露银行卡号和密码，以便“警方”查证有关银行户口的来往记录有无涉及刑事案件。

在這之後，受害人的銀行戶頭里的存款就會在其不知情下，逐步被被轉賬到其他戶頭。

此外，另一種情況是詐騙集團以“需要調查戶口”為由，指示受害人將儲蓄戶頭的錢轉賬到他們提供的銀行戶頭里，藉此詐取受害者的定期存款。

沙胡利納因指出，受害人多是在與家人或相熟者分享有關事件時，才猛然發現自己被騙。