網傳流浪狗遭鎗殺 警：食物中毒死

（沙亞南28日訊）網傳殺狗人以氣槍射殺5只流浪狗的案件，卻出現“峰回路轉”的情況，警方今日斷定流浪狗並非被氣槍所殺，而是食物中毒致死。

沙亞南警區主任巴哈魯丁助理總監今日發文告說，這5只流浪狗不是遭射殺死亡，而是食物中毒死。

所謂鎗聲是鞭炮聲

至於工業園保安人員聽到的所謂鎗聲，其實是鞭炮聲響伴隨著陣陣雷聲。

巴哈魯丁披露，警方是接到一名49歲華裔女子的報案，指她每天都會驅車前往安格力莫卡拉31/57路（Jalan Anggerik Mokara 31/57）及哥打哥文寧31/58路工業區，喂食15只流浪狗，因擔心狗狗會餓壞肚子。

“豈料，當天該名女士如往常準備喂食流浪狗時，卻發現有3只流浪狗躺在溝渠蓋上面，已沒有生命跡象，隨後一名孟加拉男子告訴她，在安格力莫卡拉31/50路也有2只流浪狗死了。”

他表示，該女子來報案時，表示不知道狗只死亡的原因，只表示狗兒當時的鼻子及耳朵還血流不斷。

巴哈魯丁指出，如今正值屠妖節假期，該地區所有公司及工廠都沒有營業，因此截至目前為止，警方尚未獲得有關該事件的最新進展，也沒有目擊者目睹這5只流浪狗是如何死亡的，案發現場也未見任何彈殼。

現場未見彈殼

他表示，該5只狗狗的屍體已送往博特拉醫院（Hospital UPM）剖驗，以鑒定狗狗的死因。

他表示，警方目前援引刑事法典429（惡作劇殺死任何價值25令吉以上的動物）條文調查這起案件，並希望民眾不要胡亂揣測。

該條文闡明任何意圖殺害、殘害、毒害家畜或任何價值25令吉（約8美元）以上的動物，如大象、駱駝、馬、驢子、牛等，一旦罪成，可被判最高監禁5年或罰款，或兩者兼施。

較早前，有一名女網友在臉書貼出多只流浪狗斃命的照片，並貼文寫懷疑有喪心病狂殺狗人趁雨天以氣槍連殺路邊5只流浪狗，槍槍對準狗兒的頭部，狠勁叫人吃驚！

貼文也指出，該名殺狗人疑駕駛一輛白色寶騰幹案，他被人發現在昨日下午5時，在天空下著大雨的當兒，開著車在該工業園區內追殺流浪狗。盡管當時天空還有震耳的雷聲，但依舊可以清楚聽到其殺狗的槍聲。

女網友披露，當時駐守在工業區的保安人員，在雷雨交加聲中，依舊聽到兩聲槍聲，惟保安人員循聲而去，狗兒腦門已血肉模糊，當場斃命。

“隨後有人在工業區食堂外發現2只疑遭同樣手法殺害的狗兒屍體。另外，工業區內及路旁也各別有2只及1只狗兒慘死。”

女網友的這個貼文引起大批愛狗人士憤憤不平，紛紛留言譴責該名男子的行為“喪心病狂”、“會遭報應”等。