30分鐘記憶1100張撲克牌 中國少女締世界紀錄





（布城28日訊）15歲中國選手韋沁汝以30分鐘記憶1100張撲克牌，合計21.15副撲克牌的成績，在馬來西亞亞太記憶公開賽暨馬來西亞記憶錦標賽，刷新30分鐘馬拉松撲克世界紀錄。

中國、馬來西亞和巴基斯坦的參賽隊伍，在今日閉幕的亞太記憶公開賽中，分別榮獲國家賽的團體冠、亞及季軍。

記憶運動名列世界第一的韋沁汝較後受訪時說，雖然過程中有一些失誤，但整體表現還算發揮的正常，而她學會去看待、接受及解決它。

“比賽的輸贏是其次，最重要是享受比賽的過程。”

至於打破世界紀錄，她則認為是預料中的事，因只要正常發揮即可達成，所以她是平靜接受這個成績。

明年專注高中課業

“我明年可能不會參與世界賽事，先專注在高中的課業。”

第三屆亞太記憶公開賽暨第二十八屆世界腦力錦標賽暨馬來西亞記憶錦標賽由馬來西亞記憶運動理事總會舉辦，在赫瑞瓦特大學舉行的為期兩天賽事，吸引中國、香港、澳門、韓國、巴基斯坦、越南、菲律賓和新加坡的116名記憶好手參與，包括中國人氣節目“最強大腦”隊長王峰的導師袁文魁。

比賽依據世界理事會的國際賽標准進行，項目包括記憶人名與臉孔、數字、隨機詞彙、抽像圖形及撲克牌等，挑戰選手們的腦力綜合能力如記憶力、專注力、想像力、智力及抗壓能力等。

參與者的記憶運動表現令雪蘭莪州公主東姑費思華讚歎，並希望未來賽事有更多的參賽者報名參與，打破更多的世界紀錄。

另一方面，霹靂州青年及體育發展行政議員李存孝在閉幕儀式上透露，霹靂州政府將就在怡保舉行第四屆亞太記憶比賽，與馬來西亞記憶運動理事總會作進一步商討。

他說，州政府將給予這項賽事贊助，同時也會邀請中央政府、私營合作單位等一起聯辦。

他說，記憶運動有必要獲得體育理事會的認證，把它成為代表國家的運動，相信這將能深化這個運動領域的發展。

“我會與馬來西亞記憶運動理事總會進一步探討，也會就此與體育部長討論。”

出席閉幕儀式的包括馬來西亞記憶運動理事總會主席趙金富、籌委會主席何繼生、馬來西亞記憶運動理事總會副主席黃萬駿、委員兼裁判李羿昊、黃佳東及赫瑞瓦特大學代表楊聯祥。