卡迪耶欣：回收土展局資金 建議富商購回EHP股份

（吉隆坡28日訊）首相辦公室媒體及通訊顧問拿督卡迪耶欣聲稱，要求或逼迫印尼富商彼得松達（Peter Sondakh）購回賣給聯邦土地發展局（FELDA）屬下Eagle High種植公司（EHP）股份，甚至在必要時調查後者在馬來西亞的資產，是回收聯邦土地發展局資金的其中一個方法。

他說，根據聯邦土地發展局於2016年從彼得松達手上買下EHP的37%股份時與對方簽下的“認沽期權”協議，若EHP未能滿足聯邦土地發展局對於獲得“棕油永續發展圓桌會議”（RSPO）認證的要求，就能激活有關“認沽期權”。

他說，有關認沽期權容許聯邦土地發展局以其原始購買價，將所持有的37%的EHP股份賣回給EHP，而對方還得支付每年6%的利息。

卡迪耶欣於日前在部落格發表的一篇文章中指出，聯邦土地發展局當年買下EHP的37%股份的24億令吉，超出市價96%，這在股票交易市場非常的不尋常。

他也就聯邦土地發展局陷入財政困境與巨額虧損，指控多名國陣領袖和前聯邦土地發展局高層必須為此負責，因為是他們導致聯邦土地發展局“被強暴”。

他說，希盟在509大選執政後，委托新的聯邦土地發展局管理層對這起交易展開獨立調查，發現有多名國陣政府的領袖和時任聯邦土地發展局高層涉及這起誤導性的交易。

被卡迪耶欣點名的包括前首相兼財政部長拿督斯里納吉、聯邦土地發展局前主席丹斯里依沙、前第二財政部長佐哈里和前首相署部長拉查理。

“不論是已知或未被點名，我們都需要找出這些施暴者並繩之以法。他們這是在破壞國家的經濟。”

卡迪耶欣認為，若希盟政府要索回聯邦土地發展局的資金，或至少限制虧損及止血，也有必要考慮對彼得松達在馬來西亞的資產與利益進行調查。

他說，彼得松達在馬來西亞有許多資產，包括通過本地銀行，尤其是發展銀行給予低息融資以及與國庫控股合作，而在吉隆坡和浮羅交怡買下或興建幾家豪華酒店。

“雖然是前朝政府導致聯邦土地發展局如今面對的問題，但許多墾殖民卻還是將問題怪罪於希盟政府。”

他指出，希盟政府正在嘗試拯救聯邦土地發展局，包括註資63億令吉作為拯救計劃的部分資金。

“如果沒有註資，聯邦土地發展局現在已經破產了。”