“沒說MPKKP是武器” 林冠英促阿邦佐示證據

（吉隆坡28日訊）民主行動黨秘書長兼峇眼國會議員林冠英強調，他不曾說過聯邦鄉區管理委員會（MPKKP）是聯邦政府要在明年砂拉越州選舉拿下砂拉越州政權的“武器”，並直斥砂拉越政黨聯盟（GPS）把話塞進他的嘴巴，同時挑戰砂拉越州首席部長拿督阿邦佐哈里出示證據。

他今日發文告說，阿邦佐哈里為了掩蓋他們正與巫統和伊斯蘭黨的種族主義者和宗教極端分子組成邪惡聯盟，不惜撒謊稱他不小心說漏嘴，指聯邦鄉區管理委員會的設立是聯邦政府的“武器”，目標是在下一屆州選舉中拿下砂拉越。

“堂堂砂拉越首席部長竟然把話塞進我的口里，還用‘武器’這樣的話，無疑是令人不齒。”

“我從未這麼說過，也挑戰阿邦佐哈里提出證據證明我曾經以這種方式提及聯邦鄉區管理委員會。”

林冠英也是財政部長；他說，阿邦佐哈里顯然不像不像他的前任——已故丹斯里阿德南般那麼紳士。

“他應該大聲疾呼，向砂拉越人解釋砂拉越政黨聯盟、伊黨和巫統之間的邪惡聯盟所作為何，而不是訴諸不老實的策略來轉移公眾的視線。

“砂拉越政黨聯盟謊言連篇，把話塞進我的嘴巴，但這並不能掩飾他們正和巫統與伊黨組成邪惡聯盟，以形成91名國會議員的第三勢力，這將導致聯邦憲法規定的非穆斯林和非馬來人基本權利遭到剿滅。”

林冠英指出，巫統主席拿督斯里阿末扎希曾表示，國陣與砂拉越和沙巴州的其他聯盟將組成91名國會議員的第三力量，這可能會促成新聯邦政府成立。

他說，巫統與伊黨在2018年全國選舉挫敗後，想用走後門的方式來組成新聯邦政府，這種意圖推翻現任聯邦政府，背叛人民投票賦權的首相敦馬哈迪及其領導的新政府，是非常危險且有悖民主的。

更糟的是，他指出，秉持種族主義和極端宗教主義的伊黨和巫統紛紛帶頭點火，散播歧視、威脅及仇恨非馬來人和非穆斯林的言論，而由伊黨和巫統這樣的政黨走後門組成政黨後，將會造成：

．非馬來人或非穆斯林不能在內閣中擔任部長職務；

．應當關閉母語教學學校；

．非穆斯林，特別是基督徒，不能聚會祈禱；

．抵制非穆斯林的商品與生意；以及

．將反對他們的非穆斯林和非馬來人標簽為豬、恐怖分子和共產主義者。

林冠英說，巫統主席阿末扎希宣稱砂拉越政黨聯盟是組成91名國會議員之第三道力量的一部分，為此，砂拉越政黨聯盟、伊黨及巫統之間必然繼續它們固有的合作，但砂拉越政黨聯盟迄今仍然無法解釋與伊黨和國陣的合作如何使砂拉越人受益。

“他們先前已表明共同立場，即他們拒絕希盟修改聯邦憲法以恢復沙巴和砂拉越的地位，讓兩者的地位和馬來西亞半島相同。他們的反對，使修憲以失敗告終。”他說，由伊黨和巫統所領導的新聯邦政府可能會導致更多貪污腐敗和失敗的經濟管理，甚至無法支付公務員的薪水。