【蚊型腳車8少年被撞死案】無罪 繫安全帶沒有超速 女司機危駕不成立

（新山28日訊）2年前發生的“8少年騎士被撞死案”轟動全國，24歲的女司機沈可婷被控危險駕駛，經過2年多審訊後，今日獲得法庭宣判無罪釋放。

推事西蒂是基於被告在事發時有系著安全帶、沒有超速，而且也有使用公路的權利，宣判她無罪釋放，並歸還駕照和1萬令吉保釋金。

西蒂在庭上表示，無論事發時沈可婷使用的是左邊、中間或右邊車道都沒有問題，因為她擁有在馬路上行駛的權力，且她當時並沒有酒駕或使用手機，有依據規定每小時50公里的限速駕駛，也有系上安全帶。

她說，控方依據車子損毀的程度和安全氣囊有彈出而推測司機車速快，但調查結果卻顯示司機當時沒有超速，而車子是受到大批腳車撞上車子的沖擊力而嚴重損毀，安全氣囊也是因此而彈出。

腳車撞車損毀

“這些騎蚊型腳車的少年在事發時也將自己置於危險當中。他們在道路的左邊，當時是凌晨3時，燈光昏暗，而鑒證科人員也查明該路段限制了司機的視線範圍，司機不可能會預測到高坡後會有一群少年。”

腳車危險改裝 沒有裝警示燈

推事西蒂表示，這些少年也對腳車做了危險的改裝，如拆除煞車器、將車座高度下調到跟扶手同高，此外他們也沒有在腳車裝上警示燈和戴頭盔或護具。

“我在這里也要提醒父母注意孩子的行為，別讓孩子在半夜外出，他們也可能因為疏於照顧孩子而在2001年孩童法令53條文被控。”

她也說，警方可以展開更嚴厲的舉動，援引1959年交通法令開出罰單以減少這類社會事件，並充公腳車。

此案的主控官是慕哈末沙菲益，沈可婷的代表律師則是莫哈末法依扎。

沈可婷在抵達和離開法庭時，面對媒體的鎂光燈和鏡頭都表現淡定，她在離開前有媒體追問她有何感想以及是否會向死者家屬道歉，莫哈末法依紮則以“不評論”（no comment）回應。

她在首次面控時，針對上述指控表明不認罪，經過2年多審訊後，今日獲得當庭釋放。

案中的8名死者為莫哈末阿茲烈（14歲）、莫哈末沙魯（14歲）、莫哈末菲道斯（16歲）、法巫占（13歲）、莫哈末阿茲哈（16歲）、莫哈末哈利德（14時）、莫哈末沙魯尼占（14歲），以及哈察（16歲）。

根據案情，沈可婷於2017年2月18日凌晨3時20分左右，取道新山內環公路返回士姑來皇後花園住家途中，在靠近馬末尼亞穆斯林墳場處，撞向一群正在路上騎著改裝腳車的巫裔少年，造成8名少年騎士死亡。