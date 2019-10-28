巫統還是馬華上陣? 郭素沁回嗆納吉魏家祥







（檳城28日訊）原產業部長兼行動黨副秘書長郭素沁，今日“霸氣”的回應前首相拿督斯里納吉及馬華總會長拿督斯里魏家祥的質問，她說，與其費時質問及嘗試阻止她到柔佛丹絨比艾會見人民，不如趕緊決定是由巫統或馬華派人上陣丹絨比艾國席補選。

魏家祥及納吉是昨日先後在社交媒體發布帖文及視頻，指柔佛丹絨比艾國席補選競選期尚未開始，郭素沁就已坐著官車，到該區展開助選活動及發表政治演說，出席者還獲贈一瓶棕油。兩人因此質疑郭素沁已抵觸選舉條例。

郭素沁今早接受《光明日報》記者訪問時，首先是語帶調侃地回應說，對於其行程得到納吉和魏家祥的追蹤及關註，感到榮幸至極。

“別告訴我，我在競選期之前不能到丹絨比艾會見那邊的人民！那只是交流會，我和當地居民分享紅棕油的益處。當然，我在會上也告訴他們新政府在改革及修複國家上面對的挑戰。”

郭素沁接著也連發數張她與當地居民交流的照片給記者。

她說，除了納吉所分享視頻中顯示的那場在晚間舉行的交流會，她早上也去了丹絨比艾的早市巴剎和咖啡店等地方，親自走入民間推廣我國紅棕油的益處。

被詢及這是否其舉動並沒抵觸選舉條例，郭素沁則回應，“你最好是去問他，我是否可以出現在那個地區？如果我出現在那里，又是否能與當地人說話？那有什麼錯？”

郭素沁指出，她在丹絨比艾區里的龜咯漁邨住了一夜。她發現馬華所推薦候選人，黃日昇的橫幅在龜咯到處可見。她因此反問，這不就是馬華已在丹絨比艾國席補選提名日前，就展開競選活動嗎？

現身比艾何錯之有

“魏家祥及Bossku（納吉）要求選委會，就我會見丹絨比艾人民，對我採取行動，那我也希望選委會就黃日昇在丹絨比艾的橫幅，對國陣及馬華採取行動。”

郭素沁也說，馬華領袖恫言如果馬華人選不獲選為國陣候選人，馬華將會退出國陣，那大家就等著瞧馬華是否會那麼做。

“嘿，魏家祥，你祈禱我昨晚在丹絨比艾的演說後，印度及中國將購買更多我國棕油；那我也希望你祈禱黃日昇將成為丹絨比艾國席補選國陣候選人的心願，將得到上帝的回答。”