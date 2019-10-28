男子鎗殺5流浪狗 網民臉書揭發報案











（沙亞南28日訊）網民揭發一名男子駕著白色寶騰賽佳BLM款轎車，疑是手持氣槍追殺路邊流浪狗，槍口瞄準5隻狗的頭部展開射殺，以致這些流浪狗喪命。

根據署名Joey Yo的女網民，這起疑是射殺流浪狗案件是於昨日下午發生在沙亞南哥打哥文寧柏西蘭安格力莫卡拉（Persiaran Anggerik Mokara）工業區。

Joey Yo在個人臉書揭露此事後，引起大批愛狗人士憤憤不平，留言譴責這名男子。

據了解，已有人漏夜到沙亞南太子園（Sri Muda）警局報案，希望警方能查明此事，把殺狗之人繩之以法，還死去的流浪狗一個公道。

記者今日聯系上該女網民楊鎵縈（Joey Yo），她表示，事發時是昨午5時左右，當時正下著雨。

“駐守在工業區的保安人員聽到2聲槍聲，便聞聲尋跡，驚見一名男子“完事”後驅車離開。”

狗隻腦部開花

“保安人員趨前查看倒在地上的狗隻狀況，赫然發現狗的腦部血肉模糊，頭部還留下明顯的槍孔。保安人員不排除之前也有槍聲，惟相信被雷聲給掩蓋，所以只聽到最後2聲槍響。”

她澄清，有5隻狗遭鎗殺，另有一隻狗逃過一劫。

楊鎵縈指出，5只狗是倒斃在不同的地方，其中2只死在工業區食堂外、2只在工業區內、另一隻在路旁。

她透露，友人當時在該區附近喂食流浪狗時，發現一只狗躺在路邊奄奄一息，初時以為狗生病，走近後才發現狗頭部被人射擊而喪命。

楊鎵縈表示，她是在接獲友人通知後趕往現場了解情況，然後再陪同友人前往沙亞南太子園警局報案。

她指出，其中2只狗被殺害的附近裝有閉路電視，希望警方能根據各方線索破案，揪出兇手，繩之以法。

沙亞南警區主任巴哈魯丁助理總監受詢時證實接獲這項投報，不過目前仍在調查這些狗死亡的真正原因。

他表示，警方會展開調查，查明這些狗是遭鎗殺或是其他原因，民眾在案件仍未有最新進展前，避免做無謂的揣測。