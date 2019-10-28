大馬經貿指數升3級 林冠英：顯示體改成功

（吉隆坡28日訊）財政部長林冠英說，馬來西亞在世界銀行公布的《2020年經商簡易指數 》中的全球排名連升三級，由2019年的第15位升至第12位，顯示馬來西亞的體制改革成功。

他說，馬來西亞同時也成為較早前公布的《全球治理指標》排名中進步最快的國家之一，而這一切對馬來西亞的主權信用評級都是正面的。

世界銀行的《經商簡易指數》針對190個國家／地區之商業法規及其實施後的評估，做生意越容易，分數和排名就越高。

他於今日發文告說，馬來西亞在《2020年經商簡易指數》的得分上升0.2分，從而從2019年的第15名躍升三位至2020年的第12名，也是自2015年以來最好的排名。

“此次的躍進可說是基於監管改革的推動，有關改革使創業和處理工程許可證變得更加容易。”

在亞洲，馬來西亞在《2020年經商簡易指數》的排名僅次於新加坡、香港和韓國，排名第四最容易經商的地點。前一年，馬來西亞則排名第五，相比有所改善。

林冠英說，由於政府進行了廣泛的制度改革，使馬來西亞在世界銀行於2018年發布的最新“全球治理指標”（WGI）中，表現最好的國家之一。

他說，國際信用評級機構在確定一國的主權信用等級時，通常會考慮各種因素，包括財政、經濟和制度質量。

“信用評級機構會使用《經商簡易指數》和《全球治理指標》來確定一個國家的制度質量，從而確定信用評級。馬來西亞在兩個指數及指標中的積極表現，將對馬來西亞的主權信用等級維持在A3或A-等級至關重要。”

他說，國內經濟繼續展現出增長勢頭。工業生產指數的增長從2019年7月的1.2%加速至8月的1.9%。這是由於制造業的持續增長和採礦業產量的回升。

通脹率1.1%有利消費增長

“我國9月的通脹率為1.1%。低而穩定的通貨膨脹有利於私人消費的增長。”

此外，他說，2019年8月批發和零售貿易的銷售額同比增長5.8%，快於7月的5.7%。 2019年8月的失業率也保持較低水平，穩定於3.3%。

林冠英說，政府將繼續致力於進行體制改革，同時根據“2030年共享繁榮”的願景努力讓經濟得以增長。

“上述種種成就，有助於馬來西亞將其主權信用等級維持在A3或A-級。批評者認為現任政府不知道如何管理經濟或過度增加了政府債務，而馬來西亞的主權信用等級被確認，就是對批評者最好的回應。”