林吉祥:國人應團結建國 “勿理會謊言仇恨言論”

（八打靈再也27日訊）行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥呼籲國人，不要將精力浪費在謊言、假新聞和仇恨言論上，而應團結起來決心使馬來西亞成為一個團結、正義、自由、卓越和正直的世界一流國家。

林吉祥今天發文告表示，社交媒體在過去3天充斥著針對行動黨的謊言、假新聞和仇恨言論，包括將行動黨標簽為“馬來西亞的現代共產主義分子”；而之所以出現這樣妖言惑眾的情況，目的是要摧毀希盟政府，甚至是為此迎來分裂和動蕩的時代，進而毀滅整個國家也在所不惜。

“這些陰謀分子在第14屆大選後就迫不及待期盼希盟政府會因著內部矛盾而瓦解而分崩離析。他們會這樣想是因為這是一個還未經受考驗的4黨——行動黨、公正黨、土團黨和誠信黨——聯盟。”

“當希盟政府並沒有按照他們的期望瓦解，他們就推動毫無設限的謊言、假新聞和仇恨言論的行動，試圖讓國家陷入動蕩，挑起族群和宗教間的兩極化和沖突。”

“在有4名行動黨成員仍因被懷疑與恐怖組織‘淡米爾之虎（LTTE）’組織有聯系，而在2012年國家安全罪行(特別措施)法令(SOSMA) 下被拘留；以及一位學者指執政17個月的希盟政府是一場‘未減輕的災難’，讓人很難感到今天的屠妖節有什麼值得慶祝的。”

“然而，屠妖節傳達的信息是–光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡，以及知識勝過無知。我們絕不能停止保持希望或屈服於絕望和失望。”