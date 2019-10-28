沈志強：不符就業市場需求 青年失業率高至11%

（吉隆坡28日訊）青年及体育部副部長沈志強指出，國內青年普遍面對最大的挑戰是失業和薪金不足的問題，國家失業率約為3至4%，但青年失業率卻高至10至11%。

他說，國庫控股和人才机构的研究報告都顯示，許多大馬青年缺乏溝通技巧、團隊建設、批判思考能力等職場所需的軟技能，很多是課堂上沒有教授的。

“我國每年有數十万計的畢業生，但問題是，一些畢業生在課堂所學的跟市場需要的是完全不同的，不符合就業市場需求。除了上述報告所指的缺乏軟技能，很多時候他們的專業技術能力也不足，所學的知識已過時了，跟市場脫節，當然找不到高价值的工作。”

“盡管該部致力為青年創造更多就業机會，不過，若青年本身的學歷、技能和經驗不足，無法符合市場和業界的需求，也無法成功找到工作。”

另一方面，沈志強鼓勵更多華裔青年報讀全國22所青体部技術學院，因為其提供約140項技術課程，學費和住宿全免，在職場實習可獲得津貼，畢業6個月內就業率更是逾九成！

他指出，技術學院的課程為期6個月至2年，畢業時根据課程可獲得政府和業界承認的技術文憑或專業文憑（Diploma），畢業生的薪金可觀，可達2000至近3000令吉。

他說，青体部技術學院每年錄取約1万名學員，巫裔占多數，華裔和印裔學員屈指可數，有的校園華裔學員只有5至10人，或許是因為這些學院通常設在偏僻區而宣傳不足，華裔不了解有這樣好的教育机會。

“青年啟迪計划”初見成效

青年及体育部在今年8月開始在7個州屬、42所學校及7所感化院試跑的“青年啟迪計划”（Inspirasi Anak Muda，簡稱IAM）已初見成效，幫助逾700名邊緣青年群体融入社會，明年將會推廣至全國。

青年及体育部副部長沈志強說，735名來自檳城、吉隆坡、馬六甲、柔佛、登嘉樓、砂拉越和沙巴的16歲邊緣青年參与了試行計划，試跑將于11月結束。

他告訴馬新社，該計划涵蓋8個環節的培訓課程（健康生活方式、自尊心、感受和想法、感受-想法-行為、管理壓力、人際關系与社交技能、問題解決步驟、充滿希望的未來），讓邊緣青年能找到自我認同和夢想、發掘自身強項及培養自信心，從而協助他們回歸社會主流。

“這次跟以往的計划相比很不一樣，因為我們通過計划了解他們的強項、興趣和想要的是什么。”

他以一名學業成績不好和有紀律問題的少年為例，在參加上述試行計划后，從未發現他的強項只看到問題的他師長，才發現原來他很有口技（beatbox）的音樂才華；因此，該部會安排他參加音樂社團和組織。

“我們通過啟迪計划發掘他們的興趣和強項，提升他們的自信心，等他們回歸后，社會現在看到的不再是他們的問題，而是优點。”

“青年啟迪計划” 有4個步驟幫助邊緣青年重新融入社會：（1）重新連接 - 加入項目；（2）重新培訓 （社交能力、競爭能力、生活技能，舒解壓力，生活應對技能）；（3）自我品牌重塑（加入青体部平台活動，有5個選項：領導力培訓活動、志愿工作、創業培訓項目、体育項目和技術學習）；（4）重新融入社群。

此外，沈志強說，青体部關注青少年心理健康問題日益嚴峻的情況，尤其是青少年自殺問題。

有鑑于此，他說，青体部通過伙伴机构敦拉薩鎮國際青年中心，正在籌建心理輔導中心，為飽受心理問題困扰的青少年排愁解憂，紓解壓力。