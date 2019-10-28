三巴央新民月內3度水災 校方收拾殘局嘆痛心













（居林28日訊）昨天一場大雨引發閃電水災，居林縣三巴央區內的新民小學一個月內三度受災，一次比一次嚴重，昨晚水位一度漲至4呎高，董家協、校方及校友今日回校收拾殘局，看到校內遍地黃泥水，大感痛心。

該校董事尤祖溢接受《光明日報》訪問時指出，9月27日及10月23日已發生2次閃電水災，不過污水沒有流進校舍內，不過昨日雨量大，課室、禮堂、食堂及教務處等無一幸免。

昨午4時許開始下雨開，半小時後，河水氾濫溢入校園，到了6時許，水位一度漲至4呎高，當時校園剩下守衛員而已，守衛員過後也撤離，所幸7點許雨開始轉小，水位慢慢下降。

尤祖溢說，該校位於當地稱為“大港”的河旁，偶爾會面對水患，不過他們在10多年前，把校園的建築物地面加高後，就不曾水災。

“上個月發生水患後，我們已通知當地議員，並希望盡快展開治水計劃，否則閃電水患的問題就會一直發生，清洗校園的工作永遠都做不完。”

尤祖溢說，如今建築物內外都是黃泥，要清洗都不知從何下手，目前只能等待政府消防員或義消隊派員來協助。

“今天是農曆初一，接下來會有漲潮，若今日再出現豪雨，新民小學肯定再面臨水災，如今大家一看到烏雲密布，就開始擔憂。”

他說，昨晚除了新民小學之外，他聽聞當地的新村及甘榜，也有十多戶住家面對水患問題，不過情況不算嚴重。

詹尤嬋：官員接匯報點算損失

校長詹尤嬋說，教育局官員接到匯報後已前來了解，目前損失還無法估計，她需要時間來點算。

“昨晚的水流很急，把手推鐵門衝離軌道，而食堂的桌椅也漂浮到大路旁，慶幸無人受傷。”

她說，配合屠妖節，該校一連數天假期，週三才開課，故還有時間來收拾殘局。