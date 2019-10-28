首相：土庫曼有意 與國油延長合約10年

（土庫曼斯坦．阿什哈巴德28日訊）首相敦馬哈迪醫生說，土庫曼政府有意將國油的生產共享合約（PSC）延長10年，以在該國營運至2038年。

他指出，他在週日會晤土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫時，向後者表達此意願。

“我與（土庫曼斯坦）總統討論，他對國油在土庫曼斯坦發揮的角色表示歡迎。他表明希望國油繼續在當地活躍，他也說延長（生產共享合約）10年。”

他昨晚上召開記者會時，對大馬記者這麼說。

國油於1996年獲頒生產共享合約為期32年，以在里海1號區塊生產天然氣，該合約於2028年屆滿。目前，土庫曼斯坦地下天然蘊藏量排名世界第四，排在俄羅斯、伊朗和卡塔爾之後。目前的天然氣儲量為20兆立方米，惟此數目可能會更高，因為該國有許多地區尚未被勘探。

馬哈迪說，延長生產共享合約顯示土庫曼斯坦政府滿意國油所發揮的角色，他有信心該國將給予國油其他特許經營。

他指出，國油完全參與土庫曼斯坦的石油及天然氣生產活動，在阿塞拜疆僅參與15%。

馬哈迪在土庫曼斯坦展開兩天工作訪問之前，先在阿塞拜疆出席第18屆不結盟運動國家峰會。

另外，馬哈迪說，他與別爾德穆哈梅多夫會面時，後者表示可在該國舉辦大馬商品展覽。

他指出，別爾德穆哈梅多夫也認為，兩國之間有許多領域可發展及加強。

“我們獲得殷切的歡迎，他們非常友善，我認為我們可與他們進行貿易活動，雖然該國人口只有500萬人，但有來自石油的收入。他們富有，所以與他們進行貿易活動對我們有好處。“

“他們也有意在這裡造船，我們在造船方面擁有一點知識……我們可研究是否可在這裡涉足造船。”

馬哈迪和別爾德穆哈梅多夫在週日會談之後召開雙邊會議，及出席簽署合作協議儀式。大馬代表團成員包括外交部長拿督賽夫丁及經濟事務部長拿督斯里阿茲敏。