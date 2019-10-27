公主滿18歲擁繼承權 或成比利時首位女王





（布魯塞爾27日訊）比利時伊麗莎白公主上週五滿18歲，達可繼承王位年齡，這位準女王不僅擁有高顏值，在生日演說中緊隨社會脈動關注氣候變遷，展現新形象，將成為歐洲王室新星。

歐洲王室中，除了知名的英國王室外，過去較為低調的比利時王室也開始受到關注，原因是因為1831年建國歷經7位國王后，接下來比利時將出現史上首位女王，伊麗莎白（Elisabeth）公主。

伊麗莎白公主從小就是媒體“嬌點”，在準女王身分加持下，公開出席活動時特別受矚目。比利時媒體介紹，她喜歡跳舞、鋼琴、繪畫，由於外貌清純，身材高挑，穿著打扮相當時尚，每次公佈王室家族相片時總佔特別多版面。

比利時現任國王菲利普與王后瑪蒂爾德育有2兒2女，在修改繼承製度後，長女伊麗莎白成為王位繼承人，10月25日她滿18歲，這對王室可是大事，因為從當天起，理論上她可以繼承王位，未來將是比利時百年君主制中首位女王。

伊麗莎白公主18歲生日，除先發行由國王親自掌鏡的紀念郵票外，生日當天在王宮舉行的慶典王室成員更是幾乎全員到齊，電視轉播全程儀式，除國王與公主演說，還有舞蹈表演及歐洲歌唱大賽歌手獻唱生日快樂歌，為近年來王室最受矚目的一場生日派對。

不過，菲利普國王在53歲接位迄今只6年，因此伊麗莎白公主不急於立即登位，但這位準女王已開始展現其風格，她在全國矚目的生日演說上除陳述對國家的責任外，更表達對氣候變遷議題的關注，引發許多人共鳴。

她表示與大家一樣關心未來，特別是氣候議題，必須合作找到解決方案。在有著相同的希望下應有所作為。“我相信未來，因為看到我這一代人為此付出了多少努力”。

阻止全球暖化是當今歐洲最重視的訴求之一，各國皆有大批年輕人上街要求政府提出作為，布魯塞爾近期更有環保團體聚在王宮前靜坐，促請國王正視問題，宣布氣候緊急令，最後數百人遭警方帶走，伊麗莎白在重要的生日慶典上展示緊隨社會脈動，呼應人民訴求，成功塑造新形象。