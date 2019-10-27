納吉：火箭支持者提供視頻 可證郭素沁演說違例

（八打靈再也27日訊）前首相拿督斯里納吉說，民主行動黨支持者提供他昨晚錄制的視頻，可以證明原產業部長郭素沁在丹絨比艾發表政治演說的做法已抵觸選舉委員會條例。

他於今日在臉書轉發馬華總會長拿督斯里魏家祥貼文說，如果郭素沁繼續否認，他將會公布有關視頻。

“盡管選委會敲定的丹絨比艾國席補選競選期還沒開始，但‘一茶匙棕油部長’（郭素沁）卻已於昨天到丹絨比艾展開助選活動，還送出席者一瓶棕油。”

他促請淨選盟及選舉委員會不要對郭素沁的行為視而不見。

納吉說，如果部長（郭素沁）想否認她是在進行競選活動，他們將會出示她告訴華裔選民為何要在來臨的補選將選票投給希盟的視頻。

“是的，行動黨支持者提供我們這個揭發（助選事情）的視頻，因已經有很多人不喜歡希盟。”

此外，他聲稱，他們也掌握希盟部長濫用官車，以及公務員參與助選活動的資料與證據。

他也揶揄，雖然郭素沁是部長，但卻不是很多人出席該場公開講座。

另外，納吉呼籲網民分享有關金馬侖區國會議席補選時，希盟候選人行動黨馬諾嘉蘭身穿印有希盟標志衣服進入投票站的貼文，以“提醒”選委會展開行動。

“雖然當事人已承認失誤，但案件在9個月後仍無進展，行動黨領袖並沒有被希盟政府提控。”