陳大錦：仍有人堅持單元教育 國家獨立62年一大諷刺





（吉隆坡27日訊）董總主席陳大錦強調，入稟法庭挑戰政府允許設立各源流學校的決定是違憲的做法，證明依舊仍有一些人堅持單元教育的狹隘思想，漠視各源流教育對我國所作出的貢獻，而這對已獨立62年的馬來西亞來說可謂一大諷刺。

他因此呼籲全國華團，務必聯同各族母語教育團體和工作者，以及所有開明的組織，全力以赴推動發揚母語教育與多元文化的使命與任務，讓母語教育、華教、淡米爾文、卡達山、依班等母語教育之路在我國開拓的更寬遠。

陳大錦於昨晚在2019年“華教新路向”系列活動之“世界總統葡萄酒外交晚宴”上致詞時說，馬來西亞華文教育可說是除中台兩岸之外，在傳承中華文化及民族母語語文豎立了一面鮮明的旗幟。

他說，全球政治、經濟、科技及教育領域正迅速變化，董教總及華團必需全面攜手、急起直追，以應對更具挑戰的明天。“由董總、教總以及獨大發起，聯同眾多華教團體推動的華教新路向系列活動，以開拓華教論述，迎向時局變化和科技的進步，為教育註入更大的活力；同時結合各界力量，打造華教新格局。”

他說，如今政治時勢與社會格局都已改變，華教運動面對截然不同的挑戰，華教因此必須作出調整，提出新的論述。

“另外一個重點，就是要籌建華教綜合大廈。這就是接續前面所提到的諸華教領導人的使命與任務，讓華教在他們的基礎上繼往開來。”

他說，“華教新路向”系列活動從今年3月展開至今，已經舉行過了林晃昇公祭暨華教行、馬來西亞多元教育論壇、獨中教育改革匯報及交流會、嘉庚教育大講堂，以及沈慕羽紀念活動等等。

“為了推動獨中與伊斯蘭宗教學校之間的跨族群交流，董總、伊斯蘭學校（IKRAM Musleh）及隆雪華青也在今年6月聯合舉辦“走訪老吉隆坡”半日尋寶游，以有趣的方式來提升學生們對馬來西亞多元種族及文化的認識。”

“此外，董總與國家語文出版局已聯辦了27年的國語論壇比賽，去年11月，更簽署備忘錄繼續擴大方方面面的合作，包括加強國語的教學與學習；培養各族對其他族群文化的理解，以及增加華文小學的國語讀物等等。”(LPP)

推動獨中教育藍圖 盼成學生學習樂園

董總主席陳大錦說，董總於去年8月12日正式推介《獨中教育藍圖》，並在藍圖中提出“樂教愛學、成就孩子”作為華文獨中教育改革的願景和目標，希望華文獨中能成為教師樂教，學生愛學的學習樂園；讓每一位走進華文獨中的孩子，能全面發展、主動學習。

他說，《獨中教育藍圖》的完成只是獨中教改的第一步，為了更好地落實獨中的教育改革，董教也成立了獨中教育改革委員會，負責推動藍圖的落實工作。而在行政組織結構上，董總也成立學務處以統合及協調課程局、考試局、教師教育局及學生事務局，並設立了獨中教改專案協助學務處進行有關工作。

“在課程改革方面，董總也在最近完成了《課程總綱（試行版）》的撰寫工作，接下來各學科將會依據總綱的要求撰寫各學科新的課程標準，做為教材編寫、教學和評量旳參考標準。”

“統考改革方面，三語口試和科學實驗則是考試局的重點工作，我們的目標是要在 2021 年進入試行階段。此外，董總還設立專案小組探討 IB 課程體系及公民教育、檢討獨中留級制度等。至於教師培訓，包括教學、訓導、輔導、聯課、宿舍、體育等，教師教育局及學生事務局都在積極進行相關工作。”

他表示感謝Exsim 集團董事經理林奕豪認捐500萬籌建華教綜合大廈。另外富貴集團董事總經理丹斯里鄺漢光、海鷗集團執行主席陳凱希、發林集團主席丹斯里拿督斯里林玉唐、高產柅品集團董事經理丹斯里拿督林寬城碩士、嘉登控股董事經理丹斯里拿督郭安、董總署理主席兼籌委會主席拿督陳友信、柏年控股董事經理丹斯里拿督邱財加等各認捐100萬；以及全利資源有限公司執行董事謝璇苞認捐50萬。

他也表示感謝政府在2020財政案分別把獨中與國民型中學的撥款增加至1500萬及2000萬令吉。

另一方面，董總署理主席兼籌委會主席陳友信在致詞時表示感謝華總、世界總統聯誼會以及贊助單位完美（中國）有限公司給予全力的支持與配合，以及世界總統葡萄酒工委會主席陳炳鐘以及他的團隊，在這幾個月內做了許多繁雜的籌備工作，讓晚安能夠順利進行。