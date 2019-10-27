【涉淡虎活動被捕】獲准見面2小時 12被扣者與家人過節









（吉隆坡27日訊）警方在今日屠妖佳節，特別允準12名因涉嫌淡米爾之虎（LTTE）恐怖組織活動而遭警方逮捕的嫌犯家屬進入扣留室，與被扣者同慶屠妖節。

12名被扣者的調查工作已經完成，警方將交由總檢察署定奪，是否將他們提控上庭。

今早上午9時的探視時間開放前，吉隆坡警察總部大門外經有約10名男女老少家屬已在等候，而沙米納登的妻子烏瑪則於今早10時55分，抵達警察總部，神情顯得有些憔悴。

12名嫌犯的家屬被分為4個時段進入扣留室，他們獲準的見面時間為2小時；每個時段，警方只安排3名嫌犯與家屬見面。

12人健康良好

武吉阿曼政治部反恐組主任拿督阿育漢表示，這些在2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）下被捕的嫌犯，被允許在佳節期間與家屬見面。

他說，12名嫌犯健康良好，只有一小部分人因食物不適應而肚子不舒服，警方已安排他們接受治療。

他表示，由於今天是屠妖節，加上嫌犯親屬來自各地，包括古來、和豐等，因此，警方沒有限制探望的家屬人數，唯只有至親如嫌犯父母、妻子、孩子等獲準進入，而他們必須在警衛亭登記身份後，才獲準進入扣留所。

他也披露，警方已完成調查工作，並於上周三將調查報告交由總檢察署定奪下一步行動。

諾依占：防探訪視頻外流 建議禁警值勤帶手機

馬六甲行動黨的州行政議員諾依占陪同其中一嫌犯的家屬抵達，並且在警察總部的大廳與阿育漢見面。

諾依占針對有警員在他和甲州其他議員到警察總部欲探訪沙米納登的過程的視頻流傳一事，向阿育漢建議，警方在值勤時不該攜帶手機，應該把手機就在抽屜里。

他認為，如今科技發達，其實沒必要讓家屬大老遠地來這里探視被捕親人，因此建議警方可以安排家屬與嫌犯透過視頻聊天見面。

武吉阿曼政治部反恐組是於本月10日，逮捕7名涉嫌支持“淡米爾之虎”恐怖組織的嫌犯，後於本月12日在雪州、馬六甲、檳城再逮捕5名涉及宣傳、支持、招募和金援“淡米爾之虎”恐怖組織的印裔男子。

被捕的12名嫌犯包括森美蘭龍城區州議員古拿、馬六甲州行政議員兼牙力州議員沙米納登、馬六甲綠色工藝機構總執行長占德魯、馬六甲历史城市政廳議員蘇烈斯等。

可肢體接觸 妻僅見沙米45分鐘

沙米納登的妻子烏瑪於今早10時55分，抵達警察總部，並在中午12時30分步出扣留所，她雙眼通紅的向媒體表示，警方安排她與丈夫在一間小禮堂見面，雙方有空間可以肢體接觸；而她也準備了自制的姆魯咕圈圈餅（Muruku）及印度薄餅（Thosai）於丈夫品嘗。

她表示，她只獲得與丈夫見面一小時45分鐘，並非如報道所說的2小時，警方說那是因為要給予其他陸續有來的家屬也有見面機會。

她說，今天見面，她發現丈夫清減了許多。沙米納登迄今被警方扣留了17天，其妻子前後見過他4次，除首次會面是在武吉阿曼警察總部外，之後有3次見面都是在吉隆坡警察總部。

烏瑪表示，與之前一家人歡慶佳節，今年的屠妖節非常糟糕，沒有歡樂。“我希望政府盡快廢除SOSMA，不希望再有人在這法令下被捕。”

她補充，她昨天已停止了絕食抗議，目前等待法庭下周四的決定，再作下一步行動；若警方下周還沒有釋放丈夫，她會繼續抗議。

“既然警方已完成調查，法庭下周四下午2時就會有決定，若丈夫無罪，希望警方可以盡快釋放他。”