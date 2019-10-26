時間到會交棒 曹觀友承諾任內推動檳發展

光明日報 這項論壇是由亞洲革新機構主辦，在檳州國際會展中心舉行。出席者有檳州行政議員拿督阿都哈林、亞洲革新機構兩位創辦人黃榮彬及陳麗媚（也是活動籌委會主席）。

他以此鼓勵在場的參與者，若是家族生意的一分子，即便無意繼承家族的業務，也要謹記及傳承上一代人（如父親或祖父）的拼搏精神。