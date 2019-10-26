時間到會交棒 曹觀友承諾任內推動檳發展

（檳城27日訊）檳州首席部長曹觀友出席亞洲革新論壇，配合該論壇的家族生意主題，形容檳州首長的職責如“家族生意”，即首長的責任也需代代相傳。
他說，檳州於2008年出現政權交替，由希盟組成政府，林冠英成為新政府的第一代首長，他本人於2018年接棒後則成為第二代首長，其接班人則是第三代首長。
“我不是指檳首長職位是（希盟的）家族生意，而是指，這是一代傳一代的責任，當我們被賦予這項責任，掌職者必須在任期里推動檳城發展。”
他說，他不知道這‘家族生意’可以維持多久，但時間一到，他希望可以把棒子交給第三代首長。
他說，檳州修改州憲法把首長任期限制在兩屆後，若他在來屆大選再次中選及蟬聯首長職位，意味其首長任期將在2028年結束。
“當時間一到，我希望可以交棒給第三代首長。”
他說，他在林冠英領導檳州政府的10年間，見證對方付出的努力及經历的艱辛。
“所以，作為接班的下一代，我的責任是好好經營這個‘家族生意’，確保檳城有所成長。”
他以此鼓勵在場的參與者，若是家族生意的一分子，即便無意繼承家族的業務，也要謹記及傳承上一代人（如父親或祖父）的拼搏精神。
這項論壇是由亞洲革新機構主辦，在檳州國際會展中心舉行。出席者有檳州行政議員拿督阿都哈林、亞洲革新機構兩位創辦人黃榮彬及陳麗媚（也是活動籌委會主席）。
光明日報
其它新闻...
你也可能感兴趣...