否認《互》漫畫引內訌 安華:協商精神解決問題

（檳城26日訊）人民公正黨主席拿督斯里安華否認《互利共贏的一帶一路》漫畫課題引起希盟內訌的說法，強調希盟領袖仍以協商精神解決問題。
他今日在檳城國際會展中心出席亞洲革新論壇，被記者詢及《互》漫畫是否導致希盟內訌後，直接回答指：“沒有（內訌）。”
“這只是發生在支持者層面的課題，但在希盟領導層而言，希盟一眾領袖，包括我、林冠英、林吉祥、莫哈末沙布、賽沙迪、賽夫丁等，在上周的會議中依然好好地討論所有課題。”
他也說，《互》漫畫的課題應交由內政部處理，各界人士無需小題大做或互相指責。
另外，關於行動黨中委兼雪州雙溪比力區州議員劉天球發表“沒有土團黨仍能組成政府”的言論，安華說，這純粹是劉天球的個人看法。
“最重要的是，希盟4黨，即行動黨、公正黨、誠信黨及土團黨仍一致地推動希盟議程。”
詢及丹絨比艾國會議席補選或充斥種族及宗教課題，安華說，希盟候選人會好好地向人民解釋國家時下發生的課題，以及希盟政府承襲前朝政府的問題後陷入的困境。
這項論壇是由亞洲革新機構主辦，獲檳州政府支持。出席者有檳州首席部長曹觀友、檳州行政議員拿督阿都哈林、檳島市長拿督尤端祥等。
安華在論壇上與主持人對談，被詢及接棒成為首相後，有何創造更多就業機會的計劃時，沒直接談及接棒課題。
安華僅說，現任首相敦馬哈迪領導的聯邦政府已推動一些計劃及政策，包括設立新政府機構，創造更多就業機會。
“不需要等我（接棒）才去做，希盟政府現在也有很多相關政策。這些政策非常明確，最重要也得到各州政府的配合。”
此外，針對大會談及的數碼化經濟主題，安華提醒，數碼時代的來臨會讓城市精英受惠，但政府必須制定明確和透明的政策，確保社會各階層，包括B40群體得以共享好處。
他說，只要社會各階層都分享得這塊經濟蛋糕，屆時，即便有者玩弄種族及宗教課題也不會得逞。
光明日報
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