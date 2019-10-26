哈迪：不走後門 伊黨要堂堂正正執政

（瓜拉登嘉樓26日訊）伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺強調，伊黨與巫統將堂堂正正從“前門”入主布城執政。

他說，伊黨不會通過“走後門”與巫統組成政府，伊黨不玩“走後門”這套把戲。

“隨著巫伊兩黨合作，把穆斯林團結起來，如上蒼所願，我們將從“前門”進入布城，絕對不“走後門”。”

他是周四晚在登州體育館出席登州“全國共識大會”（Konvensyen Muafakat Nasional），致詞時如此表示。

出席的包括伊黨副主席依德里斯阿末、登州聯委會主席拿督胡辛阿旺、巫統主席拿督斯里阿末紮希、副主席拿督斯里依斯邁沙比里、總秘書丹斯里及登州聯委會主席拿督斯里阿末賽益。

哈迪阿旺促請穆斯林及馬來人團結，不要因為分裂而讓其他人有機可趁，掌握執政大權。

“因為穆斯林及馬來人分裂，我們在第14屆大選付出慘痛代價，即使我國人口以穆斯林居多，現在的政府卻由非穆斯林領袖主導。”

他說，所有馬來政黨必須思考如何重新恢複伊斯蘭主權，也應該對於今時今日的局面反省，因為不團結而導致穆斯林及馬來人失去領導地位。

“我們應該以大局為重，想一想整個馬來西亞，不只是登嘉樓及吉蘭丹而已，所以希望大家放下成見，加強合作，讓穆斯林及馬來人團結變得強大。”