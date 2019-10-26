分期付款付土地轉換費 曹觀友：可以考慮

（檳城26日訊）檳州首席部長曹觀友認為，以分期付款方式繳付土地轉換用途費用的建議可以考慮，但細節仍需由市議員帶入市政廳討論。

他說，基於轉換土地用途的費用高昂，不少幼兒園、托兒所及老人院因而無法申請准證，而早前檳城幼兒園教師公會建議，以分期付款方式繳付相關費用，他認為此建議可行，並要求市議員帶入市議會討論。

曹觀友今日出席學前教育老師頒獎禮時，這麼說。

檳州幼兒園教師公會主席黃織萍受訪時說，州內約80%的住宅式托兒所及幼兒園只持有消拯局及教育局發出的臨時准證，因土地轉換用途費用太高，業者難以負擔，寧願非法經營而不向市政廳申請准證。

她解釋，消拯局臨時准證需每年更新，而教育局臨時費用則限時兩年，兩年後若仍無市政廳准證便會視為非法經營。

“這個（費用太高）問題已經困擾業者很多年，其他州屬都是象征式收費，唯有檳州費用難以負擔。”

她說，土地轉換用途費用視建築佔地而估計，費用介於50令吉至10萬令吉或更高，若是雙層或三層住宅需付加倍費用，而業者資金用於聘請專業老師和設備等，難以再負擔高昂費用。

她說，該會這幾年不斷向市政廳及州政府等提出分期付款方式，但一直不被關注，如今獲得首長考慮，相信若成功實施，業者都願意支付有關費用。