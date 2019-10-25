把大馬打造成稀土投資勝地 萊納欲在馬辦國際稀土大會


: 2019-10-25 23:10:16

（吉隆坡25日訊）萊納公司有意把大馬打造成稀土投資勝地，該公司首席執行員阿曼達說，萊納目前正爭取在大馬主辦國際稀土大會，以期大馬能成為發展稀土工業的領頭羊。

她說，萊納目前正積極爭取把第16屆國際稀土大會移師到大馬舉辦。

《透視大馬》一則報導指出，上述大會過往都是在香港舉辦，且多是來自美國、歐洲、中國、日本及澳洲等國的上游及下游稀土工業廠商參與其中。

阿曼達披露，萊納目前正接觸的稀土工業下游公司，都非常關注萊納在馬的發展情況。

“投資者看的是環境穩定，若萊納的業務受到干擾，那麼，下游業者就會缺乏興趣，他們可能就會在投資上作出不同決定。”

阿曼達在接受《自由今日大馬》的訪問時也說，萊納有信心可以達到我國政府為更新營業准證所設下的條件。

指大馬政治穩定港口傑出 “是營運稀土業好地點”

萊納公司首席執行員阿曼達堅稱大馬是一個營運稀土業的好地點，這包括考量到大馬的政治穩定、熟練的人力、市場的擴展度，還有傑出的港口運輸設施等條件。

她說，執掌稀土工業多年的中國懂得善用其上游工業來建造下游工業，因此才能創造許多有技術含量的工作機會。

“我們認為大馬也是一個能效仿這套模式的好地方。”

她指出，我國的下游工業還有成長空間，因為稀土被廣泛使用於各工業，包括生產交通工具還有電子領域，以及再生能源業。

“中國已明言有可能使用其在稀土業的掌控權，來作為與美國進行貿易戰的武器。”

因此，她認為接下來關注的焦點是在中國以外的稀土市場供應。

“這提供大馬一個絕佳的機會，來扮演非常關鍵的角色，協助各國政府與工業的稀土供應。”

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萊納
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