劉天球：希盟已給機會將功贖罪 “現輪到敦馬當一回紳士”

（八打靈再也25日訊）近日因為發表“希盟無需土團論”的行動黨中委劉天球解釋，他的目的是提醒首相敦馬哈迪遵循協議交棒，而不是要求敦馬下台，盟黨領袖不應故意扭曲他的言論。

“我希望他們不要找藉口，我從來沒有說過'你土團黨滾蛋'，我只是要提醒他們，如果你們一直再搞破壞，萬一希盟保不住了，崩潰了，最大的輸家是你，我只是提醒你，我沒有說你要滾掉，沒有這樣的事情。”

劉天球也是雪州雙溪比力州議員，他接受百格時事專訪時強調，希盟其他成員黨已經給過馬哈迪將功贖罪的機會，因此現在是輪到對方當一回“紳士”了。

“我們給了他機會，我們很紳士，他的土團黨只拿到13席，我們整個公正黨49席行動黨42席，我們都沒有去搶，現在輪到他當一回紳士。”

他說，在大馬，君子協議是一種協議，一定要跟從，不能以“沒有白紙黑字”來推搪。

他也批評馬哈迪在很多事情上的處理顯得很沒有誠意，包括承認統考、萊納斯、高教基金貸款（PTPTN）以及東馬石油銷售稅等課題。

“這些競選宣言的承諾都應該盡快和盡全力去做，而不是花大錢去搞什麼F1、第三國產車、飛行車，全部都是屁！應該做的不做！”

劉天球說，儘管他的言論引起盟黨之間的糾紛，但希盟不會因此而分裂，因為這只是言論自由，不同意見和聲音的交流，並相信馬哈迪有接受批評的肚量。

他也指那些因此而炮轟他和行動黨的土團黨領袖，是不成熟的。