勸馬哈迪別再談權力轉移 拉菲達：保國家穩定

（吉隆坡25日訊）前國際貿易及工業部長丹斯里拉菲達指出，她已經勸請首相敦馬哈迪別再談論權力轉移的事情，以保持國家穩定，否則私人界將會因為領導層的不確定性而保持觀望態度。

“当时机到了才说再见，如果一直谈论还有剩下多少天多少个月，接下来不知道会有甚么改变，为何委任经济行动理事会？不是在浪费时间吗？如何治理国家？”

也是經濟行動理事會成員的她出席精英大學舉辦主題為“大馬的未來”的國家議題對話會，在問答環節受詢及“如果你是首相，會怎麼做？”的問題時，如此回應。

她強調自己不可能當首相，並相信命運掌握在上蒼手中。

她補充，當有人說“趕快下台”，首相卻說“我不知道”，上蒼會說“你們忘了我的存在嗎？”。

“我相信天命，不應該違抗天命。如果是你的一定會是你的，如果不是，就沒有了。就算食物到了嘴邊，還是會發生一些事情而吃不到。這就是人生了。”

她反問為何一定要當首相才能幫助這個國家，如果上蒼要你走，沒有人可以說“等等，B40的問題還未解決”。

提到首相就喀什米爾發表的言論遭到印度抗議和杯葛棕油行動，拉菲達認為，最重要是有人去進行後續跟進的行動，與對方討論和解釋，避免事情升溫。

她憶述，當年馬哈迪也曾經高喊“最後才買英國貨”，她立即飛往英國與部長、官員解釋，風波很快就平息。

“我國與新加坡也有發生類似的問題，最重要的是要有人斡旋。大家都知道每個國家都有政治人物，政治人物可來可去，但是生意人需要繼續做生意。”

指已可在各地競爭“土著無需要求特權”

拉菲達強調，在現今這個時代，土著已經無需要求特權，因為機會的大門已經打開，土著可以在全球各地都表現卓越和競爭，這個課題只是因為政治人物要撈取政治資本才炒作起來。

她說，當年在我國的外國人佔40%、非土著約30%、土著則少於20%，政府才會給予土著特權以進行社會重組工程，讓土著擁有平等的機會，而不是搶走其他人的機會。

“如今土著再也不需要说我要土著特权了，因为机会很多，土著也能在全球具有竞争力，只不过因为政治化才会引发讨论。一些政治人物说了一些事情，然后一批人跟著起哄，另外一名政治人物又说另一番话，引起其他争议，真荒唐。”

其他與會者精英大學名譽校長拿督梁祺祥、校長兼總裁拿督陳德鴻、副校長鄺錦洪和拿督查卡利亞、集團首席執行員拿汀劉金玉。