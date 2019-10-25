藏車後箱圖離境 3緬男落網





（加央25日訊）在檳城浮羅山背當蔬果農的3名緬甸籍男子，匿藏在車後箱準備從巴東勿剎關卡離境時，遭駐守關卡的移民局及關稅局識破逮捕。

玻州移民局主任峇斯里說，該車是由一名相信是本地男子所開，他通過移民局的護照蓋章檢查後，關稅局執法員截查車子，司機見狀不妥後，馬上棄車朝泰國關卡方向逃跑，不過移民局已掌握司機的身份資料。

他今日在巴東勿剎關卡大廈辦事處召開記者會說，根據初步調查，3名年齡介於19至47歲的緬籍男子，是通過非法中介安排，從檳城大山腳坐車至巴東勿剎邊境。

“在浮羅山背當蔬果農的3人，今日清晨抵達大山腳後，每人付300令吉給一名司機，以載送他們至吉北樟侖，之後再轉搭另一輛國產英雄車至巴東勿剎關口，每人再次付800令吉。”

他說，3人分別在2015年及2018年持著合法護照經吉隆坡國際機場入境，之後便通過同鄉牽線，以100令吉向非法集團購買偽造的“外勞臨時工作準證”（PLKS）以在我國工作，他們聲稱同鄉已返回緬甸。

“移民局在車內搜獲3本逾期、屬於他人的邊境通行證，可能是非法集團要篡改準證資料後再轉售外勞。”

當局將延長扣留3名緬籍男子14天，並援引1959/63年移民法令（2002修訂）第56（1）（I）條文及第15（1）（c)條文調查。