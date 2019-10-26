配藥推拿針灸 黃英瑞中醫師 中醫治兒科接受度大增

















（吉隆坡訊）當孩子患上傷風感冒或咳嗽時，父母不再是只能把孩子帶到西醫診所就醫。

隨着時代邁進，資訊開通，父母在觀念上的改變，對中醫的接受度大增，甚至會把中醫作為治療兒科的首選。

一般上父母看中醫，也會把帶孩子帶到中醫診所，但通常是傷風，感冒等小病症，鮮少有兒童重症病患向中醫求醫問診。

中醫師黃英瑞指出，兒科問診中醫的一般是傷風、咳嗽、哮喘、胃口不好，消化系統不好、厭食、拉肚子等，這些是門診上常見的病例，通常是配中藥或進行小兒推拿，如有必要才會進行針灸。

藥粉更易服用

他說，如今的中藥是藥粉，不是傳統上煲成一碗黑黑苦苦的湯藥，藥粉會有澱粉的賦形劑，因此，會帶有點甜味，小朋友都能接受。

來自台灣的黃英瑞，曾在上海工作，來馬工作的5年期間，沒有遇到曾在上海接觸到的兒科重症案例，如小兒腎病、腎炎等。

黃英瑞也特別分享了他的行醫心得及臨床經驗，讓人更了解如何以中醫來治療兒科及其功效。

案例1.兒童視神經萎縮 患先天性近視 4歲童改善視力

一名4歲孩童患有先天性近視，兩個眼睛的度數差很大，約有800至900度左右，看東西視線模糊不清，必須佩戴眼鏡。

當時，黃英瑞義務為這名孩子治療，在眼睛周圍的穴位，以及手腳的穴位進行針灸。

他主要在腳部的“光明穴”施針，配合“足三裡”，“陽陵泉”，以及膝蓋上的“內蓋眼”，通過針灸這幾個穴位來改善眼睛問題。

他指出，這名孩童有重度近視，不戴眼鏡時兩眼無法對焦，有一隻眼睛是斜向外側，但戴上眼鏡時則是正常，有可能是眼睛肌肉問題。

“經過1年的療程，當孩童摘下眼鏡後已改善視力，在不戴眼鏡時兩眼可正常直視，可以聚焦，而近視度數已減低。”

案例2.兒童憂鬱症 遭霸凌抑鬱 女孩重展笑容

女孩因長期在學校被霸凌，以致她的個性抑鬱，甚至有自殺傾向，對陌生人有所警戒，在初期的看診過程必須有父母全程陪同。

經過幾個療程後，可見小女孩的性格有明顯改善，雖然不會主動與人交談，但也開始展露笑容。

黃醫師以針灸為主，在頭上留針，頭上的“百會”穴位，以及“百會”的前後左右各一寸位置的“四神聰”穴位。

他表示，抑鬱是因為中氣下陷，“百會”是頭頂最高位置，有提氣作用，可改善情緒問題。

案例3.兒童過動症，發展遲緩 針灸穩定情緒 過動兒集中注意力

通常患有兒童過動症的小朋友，在上學後老師會向家長反映他們有過動問題，有些則是學業壓力，被霸凌，情緒抑鬱等問題引起。

黃英瑞表示，針灸可幫助過動孩子集中注意力，他們的問題是注意力缺失，不能把專注力放在某件事上，就會跑來跑去，通常他們也會有情緒暴躁問題，可採用針灸和中藥配合治療。

黃醫師採用鎮定安神的穴位，包括在頭皮上施針，可以讓小朋友躺着休息睡半小時，讓他們情緒穩定，在針灸的過程中他們都能配合。

“至於發展遲緩的小朋友，到了4至5歲仍不能說話，甚至還有些自閉問題，父母必須配合為孩子做針灸。”

他表示，曾有一名小朋友，完全不能發聲，對外在刺激也不敏感，求診西醫仍找不出問題，後來進行針灸及配合語言治療訓練。每個星期治療一次，治療了8個月後，小朋友會主動願意溝通，儘管發音不清楚，但仍會加上肢體動作表達。小朋友的情緒也獲得改善，如今在特殊學校上課，已可掌握簡單的語言能力。

中藥貼穴位治哮喘

療法1.三伏貼

三伏貼是根據農曆，在一年中最炎熱的三天（三伏天）將中藥敷貼在特定穴位上，可達驅寒作用，提高免疫力，尤其是小兒哮喘問題。

黃英瑞表示，哮喘，呼吸道過敏，免疫力差，氣虛的的小朋友，可在這3天，用溫熱的中藥，打成粉製成藥餅，敷在背部的穴位治療，不同症狀貼在不同穴位。

“雖然大馬常年氣候溫熱，但還是建議遵循傳統治療方式，在三伏天，農曆七月中至八月中治療，一伏有10天，三伏則有30天的時間，每年日子不定。”

他說，在進行初伏後，中間可以分別休息約10天再繼續做二伏及三伏，孩童每貼一次2至4小時，成人可至6小時。

他表示，在大馬，較少人進行三伏貼療法，但在中國，台灣則相當普遍，在夏至後，很多中醫診所都有進行。

“三伏貼的效果明顯，可改善體質，不會一直打噴嚏，流鼻水，免疫力大為提升，不容易被傳染，根據研究報告，哮喘病人在連續3年進行這項治療，改善效果達80 ％。”

他說，若虛寒症狀嚴重，藥粉要用薑汁去調配，以提高藥的溫熱性，其成分主要是細辛、肉桂等溫熱的中藥，這些會有刺激性，要注意避免藥物性灼傷，在治療時間，注意避免受寒、吹風、吃冰等。

教父母為孩子推拿

療法2.小兒推拿

黃醫師也會教父母進行小兒推拿，讓父母在家幫孩子做，這必須經常做，若偶爾做一次小兒推拿，效果不顯著。

他表示，父母可在幫孩子洗澡時，睡覺前，假裝與他們玩，以捏脊方式進行，類似按摩的方式，從上至下捏孩子脊椎骨的兩側。每天在家裡做，效果比偶爾在診所做更好。

他補充，在中醫上，這種方式可提振孩子的氧氣，幫助改善腸胃功能，尤其是免疫力較差，胃口不好或個頭小的孩子。

每週煲1次藥膳湯

療法3.食療

中醫有“藥食同源”之說，藥與食物都是同個來源，即是藥膳也是食物。除了中藥，針灸治療方式，在症狀改善後，可採用食療方式，如煲開胃健脾的湯。

他表示，民眾可到藥材店選購中藥材料，或是直接購買湯包，燉排骨或其他材料，一個星期煲煮一次，大人小孩也可以喝。

他指出，健脾四神湯的材料包括茯苓、山藥、蓮子、杏仁、無花果、龍眼肉，可自行搭配枸杞、紅棗、蜜棗等，味道不濃，沒有濃郁的中藥味，不會苦澀，小朋友都能接受。