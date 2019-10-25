【吉行動黨代表大會】指火箭宣傳共產主義 林吉祥：無稽之談

（亞羅士打25日訊）行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥形容，那些指責行動黨要建基督國、支持淡爾之虎恐怖分子及支持丘光耀通過《互利共贏一帶一路》漫畫來宣傳共產主義，都是無稽之談。

他說，該黨成立至今已53年，若有違例問題早已被查禁，不須等到今時今日，才需要被查禁。

他今午為吉州行動黨代表大會開幕時說，針對伊黨署理主席拿督端依布拉欣指稱應查禁行動黨一事，作出回應。

他說，該黨被指要建立基督國是荒謬的言論，他本身也並非基督徒，為何要成立基督國；同時該黨也奉行及遵崇憲法所列舉的馬來統治者、語文及官方宗教的地位。

“至於淡米爾之虎（LTTE）早於2009年斯里蘭卡內戰結束後就瓦解，若要支持早於（上世紀）90年代至2009年就支持，不可能現在才來支持淡米爾之虎的復辟。”

他說，我國和世界正在面臨假新聞和仇恨言論的衝激，特別是近年通過社交媒體蔓延及操縱假新聞，務必要受到遏止假新聞和仇恨言論，否則會帶來很大的危害。

他形容：世界會毀滅有3種因素，即核子戰爭、氣候變遷，以及假新聞的危害。

他坦言，希盟各黨面對多種考驗，例如之前盛傳要在國會對首相敦馬哈迪投不信任動議，後來證實是假消息；現在有人籍和種族和宗教議題來炒作行動黨和誠信黨，而這都是反對黨巫統和伊黨的伎倆。

他說，我國過去因貪污濫權、全民不團結等問題導致發展滯後，現在東盟國家連越南、柬埔寨也要積極求進步趕上，希盟政府必須積極履行509大選所許下的承諾，引領國家邁步向前發展。