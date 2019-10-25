【最新油價】 10月26日至11月1日 RON 97降9仙


: 2019-10-25 17:10:00

【最新油價】10月26日至11月1日，RON 97降價9仙，每公升2.59令吉；RON 95維持2.08令吉，柴油維持RM2.18。

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