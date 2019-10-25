列舉3罪名指危害國家 伊黨老二促查禁火箭

（哥打峇魯25日訊）伊斯蘭黨署理主席拿督端依布拉欣指出，有證據顯示，行動黨正在危害大馬的政治，政府應該查禁行動黨。

也是丹州古邦閣亮區國會議員的端依布拉欣今天發聲明時說，行動黨近來涉及的風波，至少有3項證據證明行動黨在危害著國家政治。

他說，有關風波包括了動黨大山腳國會議員沈志強發表推廣上帝天國論、州議員涉及“淡米爾之虎”遭警方逮捕，以及丘光耀《互利共贏一帶一路》漫畫被列為禁書。

“這些事件足以讓政府查禁行動黨。”

端依布拉欣指出，沈志強於9月14日在哥打白沙羅一間教堂出席論壇時，宣告要推廣上帝天國與耶穌宣言，並促請警方調查此事。

“還有，行動黨州行政議員被指涉及淡米爾之虎恐怖組織而被警方逮捕，全國總警長丹斯里阿都哈密已經表明，警方是在證據充足下進行逮捕行動。所以，此事與政治無關，而是關乎國家的利益。”

此外，他又表示，內政部已於本月23日將行動黨秘書長林冠英寫序，以及行動黨前黨員丘光耀編繪的《互利共贏的一帶一路》漫畫列為禁書。

他說，根據內政部，漫畫的內容嘗試推崇共產主義及社會主義的意識型態，對共產思維散播錯誤和混淆的事實，也質疑國家領袖及歷史人物在爭取國家獨立和建國發展的努力。

他補充，這3件事證明行動黨已違反了聯邦憲法及建國基礎，該黨對國家政治造成的危險越來越大了。