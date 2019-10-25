敦馬：我是馬來人 出席馬來人尊嚴大會無不妥

（吉隆坡25日訊）首相敦馬哈迪重申，自己是以馬來人身份出席本月初在沙亞南美拉華蒂體育館舉辦的馬來人尊嚴大會，並且堅決認為出席這場集會並沒有任何不妥。

馬哈迪今日在其個人部落格chedet.cc撰文說，他是馬來人，所以參加馬來人尊嚴大會。

他認為，在馬來西亞這個多元種族的國家中，即便是第3代移民，仍然會保存其原籍國的身份。

“這是很常見的事，他們不想失去自己的種族身份，他們通過自己的語言，文化，學校和種族組織來體現這些種族聯系。”

馬哈迪表示，其他種族經常舉辦僅限於同種族的集會，而自己也經常受邀參加這些集會，並被要求發表主旨演講。

馬哈迪指出，相較於一些多元種族國家，馬來西亞各個不同的種族都獲得承認和認可。

“在其他多元種族國家，非土著幾乎完全融入土著的身份，他們使用土著的語言和文化，切斷與原籍國的聯系，甚至更換自己的名字。”

馬哈迪認為，馬來西亞土著願意接受其他外來族群，顯示出了寬大的容忍度。

“因此，當我被告知不要參加馬來人尊嚴大會時，我感到非常驚訝。”

馬哈迪坦言，與往常的情況一樣，一些人對於馬來人尊嚴大會總是抱著極端的看法。

“其他族群可以舉行集會討論他們的事務，但馬來人卻不能，因為他們的集會是種族主義，這是不對的。”

馬哈迪批評，甚至還有人為此要求解僱馬來人尊嚴大會的發起人——馬大校長拿督阿都拉欣。

馬哈迪表示，一些歐洲殖民地國家取得獨立後，非土著即遭到排擠，有些甚至還遭到攻擊，因此被迫離開有關國家；然而，馬來西亞卻選擇接納非土著為公民。

“事實上，有100萬名非土著獲得了公民身份，即使他們並不符合資格。”

馬哈迪坦言，馬來人作為我國的土著，所舉辦的集會卻被稱為帶有種族主義，讓其倍感痛心。

他也調侃，自己所發表的這番言論，勢必讓其繼續被標簽為種族主義者。