雙溪堡和雙溪爪夷河水倒灌淹水 甘榜西都17戶漏夜疏散











（威南25日訊）連綿雨造成樂勞山洪暴發，沖流至惹爪夷河下游，導致雙溪堡和雙溪爪夷一帶因河水倒灌淹水，水位逾2呎高。聯邦大道樟角路口因水位高漲交通中斷至少6小時，重災區甘榜西都17個家庭共54人漏夜被疏散到臨時庇護所。

宜康省交通燈路口處是在昨晚11時積水，凌晨12時半樟角路口水位持續升高而關閉，南下高淵和北上爪夷的車輛需繞道威斯里至爪夷嶺路，有關路段到清晨7時許才開放通行。

基於地理因素，雙溪堡如果淹水，惹爪夷河下游的河邊住宅區如雙溪爪夷、爪夷村菜園路必然無可倖免。

昨天傍晚約7時開始下雨，連綿不斷。一如既往，雙溪堡昨晚淹水1小時過後，甘榜西都和宜康宜旁的惹爪夷河就迅速高漲，並倒灌進雙溪爪夷店屋區和聯邦大道樟角路口。

爪夷區州議員方美錸在9時許接到惹爪夷河水位高漲倒灌的通知，通知水利局、警方和工程局置放告示牌以警惕交通使用者，11時河水氾濫，開始淹過馬路和流入低窪地區。

據爪夷村社管會主席鍾瑞平指出，爪夷村外和村尾菜園路在凌晨2時許水淹入屋，約有30多個家庭受影響。

方美錸、雙溪峇甲區州議員阿瑪比利巴今早在威南新村發展官吳宗海、高淵社管會主席杜建慖、爪夷村社管會主席鍾瑞平、威南警區主任沙菲安，以及水利局官員陪同下，巡視惹爪夷河的水位和樟角路況。

方美錸說，從河邊蘆葦被河水淹沒的情況估計，昨晚的水位要比平時高出2、3公尺，所以倒灌流進店屋區、爪夷村、甘榜西都。

“水利局在兩天前指出，27至31日是漲潮期。兩天前華都一帶下雨淹水時，水利局就已預測河流的水位會比2017年高，我其實很擔心，和各部門都在防備觀察，要捱過這個漲潮期。”

他說，昨天的降雨量是每小時90毫米，如果沒有漲潮導致河水倒灌，以及沒有上游的河水沖瀉下來，即使淹水也會馬上消退，但遇到漲潮或死潮就無法排流。

他說，今次高淵、樟角都沒有傳出水患，蒂沙爪夷因為兩個水泵剛提升，排水系統順暢，也逃過水劫。其選區只有爪夷村受災，而重災區甘榜西都屬於雙溪峇甲選區。

跨河公路出現裂痕 方美錸吁速檢測

從聯邦大道樟角三叉路口轉進樟角路的跨河公路出現裂痕，方美錸呼吁工程局盡快檢測，以免裂痕繼續擴大，危及駕駛人士。

“2天前我們已經看到該處有裂痕，昨天再檢查，似乎又增加了一條裂縫，我要求有關單位嚴正看待，這條路每天有很多重型羅里使用，承載逾百噸重量貨品，道路質量有問題很危險，我也會向檳州行政議員再里爾投報此事。”

他也說，甘榜西都的居民是在凌晨12時30分被疏散出來，安置在雙溪爪夷多元化禮堂。他們分別是35名成人、8名樂齡人士、1名嬰兒以及19名兒童。

甘榜西都約有40多戶住宅，因與惹爪夷河為鄰，飽受水患困擾。