控3年前公寓謀殺青年 ​找不到屍體 3被告仍死刑

（沙亞南25日訊）沙亞南高庭今日宣判被控3年前在公寓謀殺24歲青年的3名男女罪名成立，並在沒有找到被殺害者遺體的情況下，判處3人死刑。

3名被告分別為寡婦西蒂諾阿莎（女，28歲）、莫哈末祖希米（男，33歲）及莫哈末拉末納查魯丁（男，25歲），死者是法依魯哈奇米莫達，遺體至今未尋獲。

控狀顯示，被告莫哈末祖希米與西蒂諾阿莎被控串謀莫哈末拉末納查魯丁，於2016年8月29日晚上12時30分至淩晨1時，在聖淘沙花園一間公寓內殺害死者。

莫哈末拉末納查魯丁也被控在同日淩晨4時，同個地點殺害死者。

法官阿都哈林宣讀判詞時指出，3名被告在庭上的供證純屬自編，且無法對此案提出合理的疑問和反駁，並形容他們對死者的行為殘忍與不具人性。

證人指打致木棍斷裂

他說，第七名證人的供詞指親眼目睹第三被告，即莫哈末拉末納查魯丁用木棍，猛力打死者致木棍斷裂。

他說，第七證人指看見死者跌倒在地，而且地上和牆上都有血跡。

“證人指在死者昏迷前，他看見被告西蒂諾阿莎和莫哈末拉末納查魯丁正在討論，而西蒂諾阿莎建議用牀褥包裹死者的遺體。”

“莫哈末拉末納查魯丁告訴證人，指他是受西蒂諾阿莎所僱，所以才打死者。”

最終，法官宣布3名被告觸犯刑事法典第302（謀殺）條文罪成，被判死刑。