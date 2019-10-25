警截停匪車扣3男女 搜出手榴彈及危險武器

（馬六甲25日訊）甲州近實甘AMJ大道昨午驚傳警匪追擊案，警方最後成功截停可疑的轎車，並從車內搜出一枚手榴彈及危險武器，馬上扣查車上3名印裔男女。

甲州刑事調查主任耶茲表示，昨日中午約12時，警方在靠近野新實甘的AMJ交通燈處（往馬六甲方向），打算截停一輛載有2名印裔男子及1名印裔女子的豐田轎車。

“可是當警方趨近時，對方反應過激不給予配合，不過，警方最後還是截停了轎車，並扣查車上3名年齡介於19歲至57歲的印裔男女。2名男嫌犯分別為19及33歲，女嫌犯則57歲。”

他說，隨著進一步的調查，警方在相關轎車後車廂發現2把巴冷刀及木條，深入搜查後，發現車內還有一枚相信是手榴彈的物品。

“警方隨即通知拆彈專員到場協助，過後扣查了3名嫌犯，並充公了車內的武器。”

他表示，警方在車內的座位底下搜出相關的手榴彈，在後車廂發現巴冷刀及木條。被發現的手榴彈最後交由甲警察總部拆彈專員，送往附近油棕園的空曠地方進行引爆。

“此案並未涉及人命，涉案的嫌犯將在今日被押往野新推事庭申請延長扣留，協助警方展開進一步的調查。”

他說，警方將援引1957年爆炸物法令第8條文及1958年腐蝕物、爆炸物及危險物品法令第6（1）條文調查此案。

根據網絡昨日傳言，指警方在近實甘AMJ大道的一起警匪槍擊案中，開槍殲滅匪徒。如今隨著3名嫌犯落網，證實有關傳言不實，而是警方扣查嫌犯後搜出疑是爆炸物品。