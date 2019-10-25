安華：有人做夢要取代 接任首相我是唯一

（吉隆坡25日訊） 公正黨全國主席拿督斯里安華說，即便有人“做夢”要取代他作為接替首相職位的人選，但是他相信承諾的權力轉移依然如舊。

“我認為目前，直至上周（希盟）各黨領袖之間的會議上，並沒有考慮其他名字的事情。”

他說，誰都可以立志要成為首相，這並沒有錯，但前堤前必須獲得大多數人的支持。

安華在接受土耳其官媒TRT Word訪問時，受到詢問傳聞公正黨署理主席阿茲敏有意接任首相時，語帶諷刺說，每個人都可以做夢和有向往，但不代表可以動搖既定的交棒協議。

這個訪問是安華在周內前往伊斯坦布爾參與國際頻道論壇（TRT World Forum）時所進行，錄影在日前（上周二）在優頻上公佈。

安華在接受訪談時說：“人可以有夢想，可以有期望，但是這不意味著你可以去動搖或鑿沈相關過程。更何況這是經過確實同意及簽名，所以你就必須重做這個過程。”

“（目前）並沒有任何嘗試或展開撤銷（交棒協議）的行動。”

“並沒有意圖或倡議要重做此事。”

詢及假設阿茲敏特地表達他想要成為首相會如何，安華說：“他並沒有。”

“這些揣測有部分來自他的陣營及一些支持者，但是這並沒有真的分散我們要建設經濟的要務……”

阿茲敏最近力挺馬哈迪任滿5年首相任期，並標簽那些企圖讓政府5年內半途重組的政權會是一個“後門政府”，並強調希盟從來沒有擇定一個權力轉移的期限；最近數周，阿茲敏也被點名指他密謀籌組一個排除行動黨及誠信黨的新政府，以確保馬哈迪任滿5年首相，不過阿茲敏已作出否認。

安華也強調，馬哈迪會遵守希盟協議，把首相棒子交付給他。針對這一點，他不會懷疑。

另一方面，受詢及一旦接任首相會否廢除1948年煽動法令，安說，他“協議”要這樣做，但是強調會面對一些潛在挑戰。

“這是我和黨作出的協議，也清楚列明在希盟的競選宣言中。”

“（但是），馬來人擔心這是否會打開大門，讓其他人侮辱馬來人地位，或是（馬來文）語言或是王室。”

“我不相信（這些論述）會成真，因為已經有足夠的法令因對誹謗或煽動。所以你不需要通過這些惡名昭彰的措施去針對發表言論的人們。”

希盟是在去年509全國大選競選宣言第27條，承諾將廢除煽動法。

若任相掌權 絕不容許第二個安華事件發生

另一方面，安華也承諾，一旦他接任首相掌權後，絕不會容許“第二個安華事件”發生。“不能差別待遇，不能說大人物犯錯就能被原諒，而窮人則被判刑，也不能因為那些符合你政治立場的就當作看不見，而反對你的則被丟進監獄。

“這不能！我就是受害者！因此我時刻叮囑自己，當有一天我握有權力，我絕不允許這種不公事件發生，而這也包括跨性別族群。”

安華也是波德申國會議員，他昨晚重返母校馬大公開演講談“青年貧窮、尊嚴與未來”的課題後，在觀眾問答環節中回答一名馬來女大學生提問是否應該立法來保護備受歧視和打壓的跨性別族群時，這麼表示。

他也表示，我國並不需要特別立法來保障跨性別族群，因為我國現有的司法體制已足以保護全國人民的權益，最重要的前提是必須公平公正，不能有所偏差。

另一方面，安華也重申自己對跨性別族群的立場，那就是身為一名穆斯林，宗教教義讓他不能認同跨性別，但這並不意味著穆斯林就可以去歧視對方，因為這是屬於個人的權利。

“這是個人的權利，不過他不能在公眾場合展示，因為不只是伊斯蘭，包括基督教、佛教或興都教也都不同意這一點。”

他也強調人們可以對他做出指控，但必須要有事實依據，否則就是誹謗，而且警告不要將這當成政治把戲。（TTK)