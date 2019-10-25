大臣：續協助恢復國家 雪政府全力支持敦馬

（巴生25日訊）雪州大臣阿米魯丁矢言，雪州政府將全力支持首相敦馬哈迪的領導，繼續協助恢複被破壞的國家；至於馬哈迪是任滿一屆或半屆，也是公正黨最高理事的他說，一切交由聯邦領袖定奪。

他昨晚出席巴生市議會在巴生印度街主辦的屠妖節慶典致詞時指出，馬哈迪為了這個國家日理萬機，每天有忙不完的事情和不斷會見國際領袖，這樣一名獲得世界認可與尊敬、得到世界領袖敬重的國家領導，國人應全力支持馬哈迪，繼續領導改變和為大馬人帶來卓越成就。

阿米魯丁較後被記者詢問，他號召全力支持馬哈迪繼續擔任首相領導國家，是否意味贊同公正黨署理主席兼經濟事務部長拿督斯里阿茲敏力撐馬哈迪應坐滿一屆首相的立場時回應，身為一名州務大臣，其職責是要全力支持首相，以及首相制定的藍圖和計劃。

“在這由希盟領導的馬來西亞當下，我全力支持馬哈迪。我們需要穩定與平靜的未來，以持續我們定下的改革議程。”

他表示，在國家領導人議題方面，大家還有時間去商量，並各自發表真知灼見，只是看到時是要公開或閉門發表。

意見分歧不是希盟整體精神

對於行動黨中委兼雪州雙溪比力區州議員劉天球批評馬哈迪的言論，阿米魯丁認為，一兩個意見上的分歧，不應被視為整體的希盟精神。

他強調，希盟依然穩固，有許多職責和工作要做，如果只在意差異而不好好解決，反而會形成憂患。

他不點名指出，也許有關於劉天球的看法或言論破壞了希盟精神，但他希望一切能在談判桌上解決，而甚於在媒體上發表。