【太子道土地交易課題】告盧界燊 光明日報 中國報誹謗 林冠英敗訴

(檳城25日訊)檳城州前首長、現任財政部長林冠英就太子道土地交易課題起訴檳州民青團前團長盧界燊、《光明日報》及《中國報》案，高庭法官拿督羅希拉育裁決林冠英敗訴，並且必須支付三造答辯人各5萬令吉堂費。

盧界燊是在2017年5月29日，即林冠英擔任檳州首席部長期間，在檳州民政黨總部召開記者會，針對太子道土地交易課題發表談話。

各大主流媒體當時都派記者報導有關記者會。《光明日報》及《中國報》因報導該記者會內容，而與盧界燊壹併遭林冠英起訴。

另外，財政部長林冠英本身今早並未現身法庭，只由代表律師拿督姆拉利出席。

盧界燊：檳城人的勝利

盧界燊在贏了官司後，在個人臉書上通過華、巫、英語來表達個人感受，坦言這是所有檳城人的勝利。

盧界燊在贏了官司後，第一時間在個人臉書上表達個人感受，他坦言這是所有檳城人的勝利。

“今天的勝訴，並不是我個人的勝利。而是，所有檳城人“知情權”的勝利。檳城人有權知道發生什麼事。我會繼續扮演我的角色，以檳城人的利益為出發點，為檳城人發言。”

檳州前首席部長、時任財政部長林冠英就太子道土地交易課題起訴檳州民青團前團長盧界燊、《光明日報》及《中國報》案，高庭法官拿督羅希拉育裁決林冠英敗訴，並且必須支付三造答辯人各5萬令吉堂費。