疑面對感情問題 19歲游泳健將上吊





（古晉24日訊）19歲華裔游泳健將疑面對感情問題，中午時刻趁家人外出時，在家裡上吊自盡。他在自盡前，曾於早上在社交媒體Instagram帖文，感激自己擁有19年美好的時光，並感謝那些陪伴著他度過的人。

這起事件是今午12時許，在達萬拉魯一住家內發生，死者被證實為林艾爾頓（譯音，Ayrton Lim），生前為砂州游泳選手，曾代表砂拉越出賽馬運會。

據鄰居透露，林艾爾頓是一名好孩子，長得高大帥氣，在運動及游泳方面非常出色，曾代表砂州參與國內大小賽事，沒想到竟選擇輕生了結生命。

據了解，死者近期疑感情問題鑽牛角尖。不過，死者父親接受警員詢問時，透露昨今兩天並未發現兒子有任何異常。豈料中午時分，母親載送就讀小學的弟弟回家時，發現死者吊死在客廳與飯廳之間的樑柱。

據指出，死者穿著一條短褲，被發現時臉部及手腳已呈藍紫色。根據檢查死者的醫護人員初步判斷，死者死亡應超過一個小時，估計他是趁母親外出時上吊。

事發後，死者母親難以接受愛兒忽然離世，情緒激動，在屋內嚎啕大哭，其丈夫和友人給予安撫。死者母親更一度哭倒在女醫護人員身旁，場面讓人心酸。

警方查案官抵達現場進行調查工作，案件暫列忽然死亡案處理，安排黑車把遺體送入醫院停屍間，等待院方驗屍。

在自盡之前，死者於今日早上約7時，曾在自己的社交媒體Instagram賬號，以英文發布帖文。該段英文文字是“It has been a wonderful 19 years and I'm greatful if you're part of it. Thank you.”，意思是“擁有一個美好的19年，並感謝陪伴著自己度過的人，謝謝”。

有不少死者友人在其臉書賬號留言，對其忽然離世感到不解和傷心，並願他一路走好。

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星期五（4.00pm至隔天清早6.00am）

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D’Home精神健康協會：04-6434432

檳城心靈扶助社：04-2815161及04-2811108

或whastApp 011-56997687

檳城精神健康協會：04-2260811

檳城基督徒關怀協會：04-6567840

馬來西亞博愛輔導中心：04-2280709

溫馨苑：04-2109923和04-2109925

臉書：I-Life Suicide Prevention Campaign



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