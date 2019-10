疑面對感情問題 19歲游泳健將上吊

(古晉24日訊)19歲華裔游泳健將疑面對感情問題,中午時刻趁家人外出時,在家裡上吊自盡。他在自盡前,曾於早上在社交媒體Instagram帖文,感激自己擁有19年美好的時光,並感謝那些陪伴著他度過的人。

這起事件是今午12時許,在達萬拉魯一住家內發生,死者被證實為林艾爾頓(譯音,Ayrton Lim),生前為砂州游泳選手,曾代表砂拉越出賽馬運會。

據鄰居透露,林艾爾頓是一名好孩子,長得高大帥氣,在運動及游泳方面非常出色,曾代表砂州參與國內大小賽事,沒想到竟選擇輕生了結生命。

據了解,死者近期疑感情問題鑽牛角尖。不過,死者父親接受警員詢問時,透露昨今兩天並未發現兒子有任何異常。豈料中午時分,母親載送就讀小學的弟弟回家時,發現死者吊死在客廳與飯廳之間的樑柱。

據指出,死者穿著一條短褲,被發現時臉部及手腳已呈藍紫色。根據檢查死者的醫護人員初步判斷,死者死亡應超過一個小時,估計他是趁母親外出時上吊。

事發後,死者母親難以接受愛兒忽然離世,情緒激動,在屋內嚎啕大哭,其丈夫和友人給予安撫。死者母親更一度哭倒在女醫護人員身旁,場面讓人心酸。

警方查案官抵達現場進行調查工作,案件暫列忽然死亡案處理,安排黑車把遺體送入醫院停屍間,等待院方驗屍。

在自盡之前,死者於今日早上約7時,曾在自己的社交媒體Instagram賬號,以英文發布帖文。該段英文文字是“It has been a wonderful 19 years and I'm greatful if you're part of it. Thank you.”,意思是“擁有一個美好的19年,並感謝陪伴著自己度過的人,謝謝”。

有不少死者友人在其臉書賬號留言,對其忽然離世感到不解和傷心,並願他一路走好。

人生沒有過不了的坎,請給自己多一次機會。若有解不開的心結,請聯絡:

心靈扶助協會

(Befrienders)03-7956 8144或03-7956 8145(24小時熱線)

http://www.befrienders. org.my .

檳城心靈扶助協會

熱線:04-281 5161 / 04-281 1108

星期一至四(4.00pm至12.00am)

星期五(4.00pm至隔天清早6.00am)

星期六及日(5.00pm至11.00pm)

輔導團體求助熱線

檀香愛心福利中心:04-6451141及04-6429429

D’Home精神健康協會:04-6434432

檳城心靈扶助社:04-2815161及04-2811108

或whastApp 011-56997687

檳城精神健康協會:04-2260811

檳城基督徒關怀協會:04-6567840

馬來西亞博愛輔導中心:04-2280709

溫馨苑:04-2109923和04-2109925

臉書:I-Life Suicide Prevention Campaign



