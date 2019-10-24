【丘光耀漫畫風波】陳國偉：馬中商務理事會 尊重丘光燿請辭意願

（吉隆坡25日訊）馬來西亞對華特使兼馬中商務理事會主席陳國偉說，該理事會業務總執行長丘光燿堅持不接受挽留，理事會尊重其請辭意願。

陳國偉發文告指出，他已挽留和促請丘光燿收回辭職信，但後者堅持辭職。

他說，丘光燿在馬中商務理事會服務期間，尤其是在提升馬中商務理事會服務職能、設立5個委員會、加強民心相通和人文交流等方面，做出了顯著的貢獻。

“誠摯的祝福丘光燿，以他的學術資格和卓越辦事能力，未來還可繼續參與協助提升馬中各領域合作的各項活動，為強化馬中關系貢獻力量。”

陳國偉也贊揚丘光燿，盡管後者已不是行動黨黨員，但由始至終仍信服和支持行動黨的政治原則，長期政治鬥爭的宗旨和路線。

另外，陳國偉出席2019國際大口徑工程（樁）技術創新（馬來西亞）峰會開幕儀式後，被詢及拿督斯里依斯邁沙比利指他與財政部長林冠英為《互利共贏的一帶一路》漫畫撰寫前言時說，他是以支持一帶一路的倡議為漫畫寫前言，目的是要加強和深化已經是源遠流長的雙邊關系。

“我是對華特使，也是馬中商務理事會主席。今年是馬中建交45周年，首相敦馬哈迪去年8月上任首相之後第一次官訪中國，今年4月也參加一帶一路峰會，他都一再強調，支持和積極參與一帶一路的計劃。”

“所以我主要是以一帶一路的倡議（書寫），無論是我或是林冠英都基於這個立場和原則來書寫前言。”

對於內政部昨日將此漫畫列為禁書，陳國偉則說，這是內政部的決定，但他認為這議題沒有必要炒作下去。

針對漫畫書內容具有宣揚共產主義的內容，陳國偉舉例，我國在1971年的聯合國大會已經表明立場支持中國進入聯大。2000年也大力支持中國進入世界貿易組織（WTO）。

“馬來西亞和中國關系那麼好，難道不知道中國政府就是共產黨嗎？中國也一直都是共產黨。”