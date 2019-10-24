“我是麥克，剛換手機號碼” 老千扮友詐婦女4700元

（昔加末24日訊）一名華裔女子接到“哈囉，我是麥克”的陌生來電時，沒有再三確認就誤信對方是晨運好友麥克，還陷入老千設計的“借錢助友應急”圈套，被騙走4700令吉的血汗錢。

昔市一名約四十歲的女子，日前中午接到一個陌生來電，對方一開口就直呼她的名子，並佯稱自已是其晨運好友麥克。

由於老千說話的口吻和麥克十分相似，以致女事主一時不察誤認對方的身份，還誤信對方所指的“已換電話號碼”之詞，刪除本身手機裡的麥克聯絡號碼，並以老千的聯絡號碼取代。

隔日中午，老千再度佯裝為麥克撥電給女事主，佯稱他的一位好友要藉4700令吉應急，而他以身上沒有現款、沒有提款卡、不熟悉電子銀行匯款、身份證晶片問題而無法前往銀行櫃檯提款為藉口，要求女事主匯錢給這名好友，並強調他隔天肯定還錢給女事主。

女事主雖然對此起了疑心，也撥電向其他晨運好友求證，不過雙方並沒有談起“麥克換了聯絡號碼”一事，否則當時就可能拆穿老千的伎倆。

最終，女事主在助人心切情況下，托孩子通過電子銀行，根據老千用手機簡訊傳來的帳戶資料，把4700令吉匯給老千好友的戶頭。

當老千證實收到4700令吉後，還食髓知味故計重施，撥電給女事主要再藉5000令吉，不過女事主沒有答應。

隔天，女事主在晨運後和其他友人談起此事，獲悉眾人都沒接到“麥克已換電話號碼”一事時，猜想自八成已遇到老千了。

她較後找到麥克聯絡號碼，撥電向對方“追債”時，才確定自已真的遇到老千了，並託之前負責匯款的孩子前往警局報案。