【國會】數字角力 伊黨18票 巫統6票 挺敦馬任滿

(吉隆坡24日訊)“如果發生任何事情,伊黨的18票會支持敦馬。”

伊斯蘭黨總秘書兼哥打峇魯區國會議員拿督達基尤丁說,全體伊黨國會議員全力支持首相敦馬哈迪繼續擔任首相。

關乎國家福祉和繁榮

達基尤丁也是伊黨黨鞭。他今日在下議院參與辯論2020年財政預算案時說,他聽聞有人質疑首相敦馬哈迪的地位,這是非常嚴重的問題,因這關乎一個國家的福祉和繁榮。

“我們身為基層領袖,被人民問起國內到底發生什麼事,這不曾發生的事,而且是一個新的政府,領導國家不到一年至進入兩年,政府內務還未解決。”

“內閣成員並不一致和不同心,有人說要敦馬做滿一屆,有人卻說只有2年到明年5月。”

他認為,如果要革除首相,有2種選擇,第一根據聯邦憲法43(4)條款,如果首相無法獲得多數議員的支持,他需要辭職,或者首相可以要求國家元首解散國會。

“我們不同意這種情況,也覺得不舒服。希望首相和內閣成員可以解決此事。我身為伊黨黨鞭,如果發生什麼事,伊黨的18票會投給敦馬。”

安努亞慕沙諷出現4種首相

較早時,巫統格底里區國會議員丹斯里安努亞慕沙打岔時譏諷新政府,指國內出現一種很奇怪的情況,因為有3種首相,即當權首相(Prime Minister in Power)、候任首相(Prime Minister in Waiting)以及負責首相(Prime Minister in Charge),這種情況影嚮國家的穩定。

達基尤丁回應笑稱,實際還有第4種,即邊緣首相(Perdana Menteri Tepi)。

達基尤丁:聯邦拖欠石油稅 丹政府仍可入稟訴訟

達基尤丁表示,雖然吉蘭丹州政府於5月13日撤回向國油追討石油稅的訴訟,但基於聯邦政府一直拖欠石油稅,因此法律上仍可重新入稟訴訟。

“雖然丹州政府已經撤回訴訟,目前還未決定是否要重新起訴,不過在法律上,是可以撤回和重新起訴,因為聯邦政府依然無法支付石油稅給州政府。”

達基尤丁也反駁和糾正財長林冠英於10月16日在國會走廊向媒體表示聯邦政府已給予丹州政府1億令吉貸款以支付州政府開銷的言論。

“我這里要糾正,丹州政府是於今年9月12日致函給財政部,說明聯邦政府依然拖欠丹州政府1億8287萬令吉。因此,丹州政府要求如果聯邦政府無法悉數支付這筆數額,可先支付1億令吉。”

“為何聯邦政府還未支付石油稅,反而是直接支付石油回饋金(Wang Ehsan)?”

尚未被定罪 東姑安南保留原職

另一方面,阿末扎希表示,國陣總秘書東姑安南仍保留原職,也仍是國陣最高理事,即使他明年一月要出庭審訊。

他說,如果一個人尚未被定罪,那麼他的職位依舊保留,而所有人應尊重法律程序。

收賄案表罪成立

詢問如果他被定罪,他回應,那就因循法律制度和1966年社團法令。

有關他是否有意願把國陣總秘書的職位予希山慕丁,他表示,這需要獲得全體國陣最高理事的一致同意。

東姑安南被控向Aset Kayamas董事經理丹斯里蔡景康收賄200萬令吉的案件表罪成立,他將於明年1月10日、17日、20日和21日進行審訊,屆時法庭將傳召5至6名辯方證人上庭供證。

6巫統國會議員開記者會 力挺敦馬任相至屆滿

6名巫統國會議員今日罕見的召開記者會,公開表明挺首相敦馬哈迪醫生任相至屆滿的立場。

6名國會議員分別是巴耶勿剎區國會議員莫哈末沙哈、東南鎮區國會議員拿督斯里阿漢峇峇、江沙國會議員拿汀瑪斯杜拉、馬蘭國會議員拿督斯里依斯邁爾阿都慕達利、立卑國會議員拿督斯里阿都拉曼莫哈末,以及而連突國會議員拿督阿末納茲蘭。

交棒恐沖擊經濟發展

他們表示全力支持,希盟副總裁拿督斯里阿茲敏阿里要求首相敦馬哈迪醫生任相至屆滿的立場。

他們認為,支持馬哈迪任相屆滿,基於這能使國家局勢穩定,進而促進國家經濟的發展。

他們今日在國會走廊召開記者會時,發表上述看法。莫哈末沙哈表示,任何想組成“後門政府”的行為,不會為我國尤其是對經濟和青年帶來好處。

他表示,他們希望希盟政府專注在國家的管理上,而不是權利交替的課題上。

瑪斯杜拉表示,馬哈迪和他的聯盟是由人民選出來的,而這些人民想要的是穩定,直至第15屆全國大選。

“我們無法否定他是由人民選出來的,因此他應該繼續領導。”

阿末納茲蘭表示,希盟領袖應停止爭論有關權利交替的課題。

“如果爭論繼續,我擔心國家的政治將會不穩定,人民也將不會快樂。”

阿都拉曼說,為了確保國家的政治和經濟穩定,他必須支持馬哈迪做完5年首相任期。“我們需要一個可以確保穩定的領導。”

“請不要動搖他的領導,以便他可以執行他的任務。”

6議員挺首相 扎希:非巫統立場

針對6名巫統國會議員表明支持敦馬哈迪擔任首相至屆滿一事,巫統兼國陣主席拿督斯里阿末扎希表示,這不是巫統的官方立場,而巫統現階段敬重現任的政府。

“這不是巫統的官方立場,而我也尊重任何個人意見。”

“孤掌難鳴”難組新政府

針對森布浪國會議員希山慕丁被指密謀排除火箭及誠信黨組新政府,阿末扎希今日以孤掌難鳴來回應記者的這個詢問。

他說,這只是一個揣測,我國是個奉行民主制的國家,並相信選舉是選出政府的基礎。

阿末扎希認為,在“孤掌難鳴”的情況下,要組新政府之說亦是徒然。

他今日在國會走廊受詢時認為,組成政府的基礎是通過選舉和民主系統,而這是一個實踐民主的國家。

“我不覺得這個後門政府的猜測會成真。”

“希盟領袖不應過度關心這樣的揣測,也切勿擔心,因為一個拍掌是嚮不了的。”

另一方面,詢及國陣何時會宣布丹絨比艾國席補選候選人,阿末扎希笑說,11月2日提名日之前會宣布。

提及土團黨或推薦前州務大臣奧斯曼上陣,國陣人選可有提示,阿末扎希說,他將會決定人選。

“我們會仔細研究,並且得到各成員黨的同意。”