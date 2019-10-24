研究電召巴士建議 陸兆福：需探討細則

（芙蓉24日訊）交通部長陸兆福指出，交通部正在尋求公交系統新概念，其中包括電召巴士（e-hailing buses），不過相關條例和細則仍需慎重研究，目前尚未有進一步詳情。

他指出，有單位向交通部提出電召巴士建議，而交通部也會仔細研究其可行性，包括在條例上是否允許巴士在乘客指定目的地載送，而不需如傳統般在巴士站等候。

他說，對於公交系統無法全面貫穿尤其是住宅區和工業區的現像有所意識，因此該部也積極尋求新公交概念，以改善這種現象，確保無論人或貨物的運輸能流暢。

陸兆福是於昨晚為大馬廠商聯合會（FMM）森州分會年終晚宴致開幕詞時，如是指出。

而他在之後受詢時坦言，確實曾收取關於電召巴士的建議，不過目前仍在考慮（dipertimbangkan) 的階段，未有進一步詳情可透露。

另一方面，陸兆福在致詞中披露，東海岸鐵路新路線已經敲定，預料能在11月初進行公開展覽。

他也指出，東鐵計劃重啟後除了成本減少近220億令吉外，路線重劃後讓森州成了最大的受惠州屬，共在日叻務和汝來分別設站，路線貫穿哥打峇魯、文德甲、日叻務、汝來、布城和巴生港口。

他說，過去日叻務並不是公共運輸的主要地點，但若有東鐵經過和設站後，此地便有很大的潛能發展成生態工業園，因當地是盛產黃梨、膠樹、棕櫚樹，以及已逐漸受到中國客青睞的榴槤的地區。

至於汝來，他則指出，汝來的工業發展範圍全面，而且也是宏願谷2.0的其中一部分，同時地理適中，靠近吉隆坡國際機場以及處於南北方向的中心位置，有潛能打造成為國家主要物流中心，因此東鐵必須兼顧乘客及貨物運載，讓汝來成為公共運輸集中區。

他坦言，倘若金馬士至新山雙軌電動火車預料在2年後完成，相信位於中間地帶的森州屆時也能從中享有好處，並能藉由公共運輸的四通八達，成為商業與投資友好地帶，一旦經濟有良好發展，人民的生活也獲得提升。