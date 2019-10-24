【丘光耀漫畫風波】稱不要打擊馬中商理會業務 丘光燿辭執行長職

（吉隆坡24日訊）《互利共贏的一帶一路》漫畫鬧大，作者丘光燿宣布辭去馬中商務理事會業務執行長職，即起生效。

丘光燿發文告表示，此舉是為了不要打擊馬中商務理事會業務。

“為了不影嚮馬中商務理事會的正常運作，我決定主動向主席陳國偉提出請辭，這是我最終決定。”

今年2月受委

丘光耀是在今年2月1日，受委為馬中商務理事會業務執行長。

他在文告中說，他擔任執行長8個月，一直致力加強馬中經貿，促進民心相通和人文交流，目的是為了更有效地對接一帶一路，為大馬的現代化建設開拓更多的物質資源，因為大馬的經濟已經被前朝的盜賊集團所掏空。

“我始終相信，我們各族同胞若能多一點理解中國文明和中國社會的發展變遷，這對促進馬中友好和經貿交流，以及理解中華文明的現代性和公共治理，肯定有許多值得借鑒的寶貴經驗。”

“我半輩子都是戰鬥的人生，做決策從不考慮自己利益，在促進國家的民主化方面，我已經完成了歷史使命，所幸‘新馬來西亞’還有司法獨立，以及日益廉潔的政治文化，至於民族平等和社會自由，我相信這是遙不可及的理想。”

他感謝馬中商務理事會的領導和同事們的支持和理解。

丘光燿說，辭職後的時間，他會好好照顧家人，盡孝道來讓爸爸媽媽和岳父岳母安享晚年，他也希望我離開公職後，能有更多的空間思來考自己50歲後的人生。”