【港反修例示威】 傳聘國民黨御用律師 陳同佳自首意願未動搖





（香港、台北24日訊）觸發香港政府修訂《逃犯條例》爭議的台灣殺人案疑犯陳同佳，昨天出獄後，即獲得香港警方24小時保護，入住警方安全屋。對於擬赴台受審引發爭議，陳同佳的意願並未因此有所動搖。台媒報導，已有人代陳同佳在台灣委託當地擅長兩岸法規的資深律師、台灣海基會首任秘書長陳長文擔任代表律師。

針對受委為陳同佳代表律師，陳長文表示，與說服陳同佳自首的牧師管浩鳴見過一次麵。至於是否接受陳同佳委任、陳同佳訴求為何等問題，他說，得問問其他同事，目前無法回答。

74歲的陳長文，是台灣理律法律事務所的執行合夥人兼CEO，擁有濃厚國民黨精英背景。他在國民黨執政期間深受重用，曾獲前參謀總長郝柏村信賴，任國防部法律顧問，參與許多軍方武器重大採購案，包括荷蘭潛艇、拉法葉軍購案等。之後，郝柏村擔任行政院長，他奉派擔任海峽會首任秘書長，並以中華民國紅十字會秘書長身份，赴對岸參與兩岸協商，1990年9月簽署金門協議。

台設單一窗口處理

台灣陸委會表明陳同佳不可以“自由行模式”赴台，又表示已正式通知港府，處理陳同佳案的專案小組已在刑事警察局建立單一窗口，若陳同佳要前往台灣面對司法，可直接與有關窗口聯絡及安排相關事宜。

陸委會主委陳明通表示，雙方對此案均有管轄權，如果香港要辦，台方會透過司法互助把相關資料給港方；若台灣要辦，港方則需把相關資料給台方。陳明通續指，台方現爭取的是怎樣把陳同佳帶返台灣、相關證據如何透過司法互助帶回來。

台倡港石棺案模式押解

台方建議用3年前的石棺案模式在機場帶走陳同佳，而非押解。惟港府消息稱，陳同佳要用“石棺案”模式赴台自首料需港台執法機構以上的更高層次者達成共識，始能執行。翻查資料，2016年香港石棺案逃往台灣的疑犯由台灣警方、移民署人員押解至桃園機場，再由香港警員陪同乘坐國泰航機回港。

台北士林地檢署則指，陳同佳一旦入境，就會被警方逮捕並解送地檢署歸案，檢察官也會即時開庭，重啟偵辦程序。有分析指，陳同佳抵台後，或被收押並起訴殺人、辱屍、竊盜3罪，其中殺人罪可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。