90歲阿婆也要性侵 屢犯非禮罪離婚漢監4年

（江沙24日訊）55歲離婚男子色欲薰心，企圖性侵90歲婦女。

90歲高齡老婦慘遭色狼非禮胸部和臀部，所幸老婦的孫子及時發現馬上報警捉人，老婦得以逃過遭性侵，色狼最終遭法庭判4年監禁。

這起案件於前日在甘榜加賴發生，55歲被告查瓦里（來自甘榜加賴），今日被帶上和豐推事庭受審。

根據控狀，被告於前日上午約8時30分，在甘榜加賴一間住所性侵一名90歲老婦，被告當時強行觸摸婦女的胸部及臀部，接著強吻婦女頸部，觸犯刑事法典第354條文（非禮）。

一旦罪成，可被判最高監禁10年，或鞭笞，或兩者兼施。

查瓦里2年前曾犯同一罪遭判刑，當時他企圖性騷擾一名65歲婦女。孰料前日他故伎重施，結果必須面對罪加一等的刑罰，原本這項罪名也會判鞭刑，但推事諾哈莎麗娜考量被告已55歲，放他一馬，讓他“幸運”逃過鞭刑。

被告犯人欄內小便

被告今日被帶上庭時動作多多，最讓人啼笑皆非的是，竟然敢在犯人欄內“偷偷”小便，他的怪異行為“技驚四座”。基於犯人欄有一攤尿騷味，庭警只能清空犯人欄讓路清洗工作，整個庭訊延遲了數分鐘。

不但如此，他在審訊過程中還喜歡站就站喜歡坐就坐，最搞笑的是還裝模作樣跨出犯人欄，最終連推事也無可奈何，任由他“表演”。

據了解，查瓦里2年前因犯非禮罪被逮捕時，曾經被押往精神病院檢查，檢查報告顯示被告一切正常，沒有患上精神方面的疾病。他在村里的行為舉止也與正常人無異，只不過一上法庭就動作多多，似乎要吸引眾人的目光。

據悉，查瓦里與妻子離異後獨居，孩子不願跟他同住。