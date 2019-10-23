大臣：明年嚴厲執行 丹商店12am須打烊

（哥打峇魯23日訊）吉蘭丹州務大臣拿督莫哈末阿瑪說，除非個別申請，否則所有商店的營業時間都必須依據地方政府規定的，不得超過午夜12時，並於明年開始嚴厲執行。

他指出，根據地方政府營業執照的規定，午夜12時至早上6時必須停止營業活動，惟地方政府過去這些年並沒有很嚴苛的執法。

除非個別申請

“但接下來，政府會加強這一方面的執法，除了24小時商店及特定需求的商家，其他商店一律必須在午夜12時停止營業。”

他今日出席丹州行政會議後，向媒體這麼表示。

丹州政府日前宣布，從明年開始，州內飲食業包括所有餐廳及路邊攤一律只能營業至午夜12時。

莫哈末阿瑪說，目前距離明年至少有3個月的時間，他呼籲州政府宣傳局及地方政府，大力推動宣導工作，讓民眾和商家更加了解。至於落實細節和具體日期，則由地方政府來進一步探討及發布。

他指出，其實，早在前任丹州大臣拿督聶阿茲在世時，警方在與州政府的2次對話會中，先後提出規定所有商家在午夜12時停止營業。

減少青年夜歸

因為根據警方的觀察，餐廳等飲食店在午夜12時之後繼續營業，是造成青年人經常深夜外出的原因之一，同時，也造就了犯罪可能。

“那時候州政府還抱著觀望態度，所以暫時擱置，如今將進一步落實。”

他說，其實2015年的時候，市議會也曾發過通知，提醒商家，有關營業時間不得超過午夜12時的條例存在。

他也說，外界對這項規定自然有褒有貶，但是州政府得到的反饋大多數是正面的，並相信，可有助減少青少年夜歸問題。

支持打擊邊境走私活動

反貪會日前公布11分鐘揭露2017至2019年5月馬泰邊境日常用品走私活動猖獗的視頻，懷疑玻璃市巴東勿剎和泰國邊界的執法員涉及包庇，導致邊境走私成為當地習以為常的活動，因為視頻顯示有關走私活動公然在執法員面前進行，執法員視若無睹。

莫哈末阿瑪受詢說，走私問題在任何地方都存在，尤其是邊境地區。為了杜絕犯罪，這是為何多個執法單位需要聯手在丹泰邊境執法。

他強調，丹州政府支持任何打擊邊境走私活動的努力，包括興建河堤、安裝閉路電視等。不過他表明，有關工作屬於聯邦政府的權限。