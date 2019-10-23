人民之聲促政府1年內兌諾 廢SOSMA明確定義恐怖分子

（吉隆坡23日訊）馬來西亞人民之聲（SUARAM）今日連同多個非政府組織，包括在2012年國家安全法令（SOSMA）遭扣留者的家屬，同聲敦促政府在一年內實現廢除SOSMA的承諾，同時明確“定義”恐怖分子，並列出鑑定的恐怖分子的名單。

人民之聲協調員阿米爾在記者會強調，政府必須明確告知人民何謂恐怖分子，他們的特徵，以及為何會被歸類為恐怖分子，因為很多民眾可能並不知道他們所接觸的人物可能就是恐怖分子。

他說，政府可以通過內政部展開公民醒覺運動加強這方面的宣導，同時廣泛散播政府鑑定的恐怖分子的名單，提高民眾的警惕。

“人民之聲也敦促政府在完成廢除SOSMA期間，停止使用這項未審先判的法令，而是使用刑事程序法典進行最初的扣留和調查。”

籲列出恐怖分子名單

他說，人民之聲敦促政府兌現改革的承諾，立即對國安法令進行全民公投、重新檢討給予扣留者的康復治療，不管是被扣留前或之後。

他也強調，政府同時必須確保那些在國安法令下被扣留之人士，在被判處刑罰後被釋放，不會在《防止犯罪法令》（POCA）和《防止恐怖主義法令》（POTA）之重新被捕。

阿米爾表示，民間團體和非政府組織向來都不認同前朝國陣政府所製定的SOSMA法令，而希望聯盟政府在上台前也承諾會廢除該法令，可是到今天卻沒有兌現承諾。

他說，國安法令明顯被前朝政府利用在政治力益上，而這項法令給予控方如警方和副檢察司濫用權力的機會。“過去很多案例都已證明，其中可以濫用的是第8條文，允許控方向法庭提呈被鑑定為'敏感的情報'，同時不必呈給被告或答辯人。”

他說，警方很多時候聲稱掌握證據，那警方就應該將嫌犯提控，而不是援引SOSMA法令扣留嫌犯28天。

出席記者會者包括社會主義黨中委阿魯哲文、大馬公正大專生（Mahasiswa Keadilan Malaysia）主席沙魯尼佔、國際特赦組織大馬分會執行董事沙米妮、凱魯納因律師、公青團秘書蘇克里拉薩和Sosma扣留犯家屬代表馬哈蒂拉曼等人。