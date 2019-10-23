【丘光耀漫畫風波】內政部宣布 《互》漫畫列禁書

（布城23日訊）《互利共贏的一帶一路》漫畫因送學校而掀起爭議，內政部今日正式將該漫畫列為禁書，任何人擁有、販售、出版及發行等有關禁書，一旦定罪，可處不超過3年監禁，或不超過2萬令吉罰款，或兩者兼施。

內政部今日發表文告指出，《互》內容可能會損害公共秩序和安全，影響人民思想而被列禁書。

文告也說，該漫畫企圖推崇共產主義和社會主義，同時傳達錯誤訊息，包括試圖以共產主義的鬥爭贏得支持和同情，可能造成讀者（尤其是年輕人）對大馬歷史產生懷疑，從而質疑過去領導人在爭取獨立和國家發展的努力和鬥爭。

民眾若發現市場上流通有關出版物，可通過電話03-8886 8047或傳真03-8889 1682到內政部投訴。

內政部長慕尤丁日前指出，內政部正調查《互利共贏的一帶一路》漫畫書派發到檳城學校一事。

他說，初步調查顯示該漫畫內容已超越政治界限。

他說，根據內政部安全組的初步調查顯示，該漫畫內容因超越政治界限而引起關注，因此當局將對涉及派發漫畫者採取嚴厲行動，但有關調查不會倉促行事。

“我很肯定該漫畫沒獲得部門批準，若是《Upin dan Ipin》就沒問題，但若是有關政治、外交政策或共產黨主義的故事，那就不行。”