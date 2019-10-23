總警長：執行高危任務 商增加VAT 69警員津貼







（怡保23日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密指出，他將要求會見內政部長，以便和對方商討增加VAT 69突擊隊警員的特別津貼，以符合這些警員執行高危任務的風險程度。

他今日在烏魯近打舉辦的VAT 69突擊隊50週年紀念慶典的記者會上指出，目前VAT 69警員的特別津貼最高達900令吉，即使津貼提高25至40%也不為過。

他說，他和警隊高層都讚成提升VAT 69的特別津貼，同時也希望政府能檢討這些警員的特別津貼機制。

撥2.23億設司令部

他也在稍早致辭時宣布，政府已經批准撥款2.23億令吉給警隊設立一個全新的VAT 69司令部，這對VAT 69突擊隊來說是一個歷史性的創舉，因為自成立50年以來， VAT 69突擊隊不曾有過本身的司令部。

他說，VAT 69突擊隊的基地設立在怡保烏魯近打普通行動部隊北旅營地內，而新的司令部將坐落在營地旁邊，佔地400英畝，並於2018年開始動工，預計2021年可以竣工。目前部隊擁有661名成員，警方將再增設一個團，到時部隊的人數預計可超過1000人。

“對於我來說，警隊能擁有VAT 69突擊隊是一個保險，因為國內萬一發生緊急事件，我們還可以調動這個部隊來應對。他們都是精英中的精英，100個申請進入部隊的人士中，可能只有幾人可成功加入。”

他表示，他將會盡一切所能來裝備VAT 69突擊隊，例如為他們提供最先進的作戰訓練與新科技配備，例如潛水作戰訓練、最好的槍械、醫療及交通工具等。

出席活動者還有武吉阿曼內部安全及公共秩序局總監拿督斯里阿克里沙尼、VAT 69 突擊隊指揮官拿督拉薩及霹靂州總警長拿督納沙魯丁等。