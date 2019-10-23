【丘光耀漫畫風波】馬智禮斥劉天球無禮 火箭領袖應約束黨員







（吉隆坡23日訊）針對《互利共贏的一帶一路》漫畫，教育部長馬智禮今日勸請對政府決定不滿的行動黨黨員，回到“法治”和“集體負責”的精神上。他促請行動黨領袖約束黨員，尊重政府的決定，遵守國家憲法和法律，這兩件建國基礎。

他今日在文告中，以行動黨中委劉天球的行為為例，他說，貶低其他成員黨是無禮和毫無根據的。

指破壞改革議程

“這種廉價的政治文化只會使局勢惡化。這導致了更多的分裂，甚至破壞了我們正在努力的改革議程。”

他也重申，教育部從未批準在學校派發該本政府宣傳漫畫，該部也將不會允許在該部屬下的學校派發這本漫畫。

“我也已指示教育部立即調查是否有人，包括內部官員允許在學校派發有關漫畫。若有證據顯示指控是正確的，將會採取嚴厲行動對付。”

他說，所有已收到這本漫畫的學校，都已接獲指示不予分發。

“教育部絕不會向任何試圖將學校用作廉價宣傳工具的人妥協。”

劉天球昨日發表文告提醒首相敦馬哈迪醫生，若他的作風一直和希盟背道而馳，並最終導致希盟分裂的話，最大輸家將會是其領導的土著團結黨。

針對馬智禮今日的言論，劉天球也立即在面子書貼文說，馬哈迪向來歡迎和尊重意見及公開批評，且經常發表意見和公開批評。

“敦（馬哈迪）可以應付。其他人不必擔心或‘過度反應’”。

丘光燿等人錄供

（吉隆坡23日訊）《互利共贏的一帶一路》漫畫派送到全國各個國民和國民型中學事件引起政府關注，據知出版方亞洲漫畫文化館館長兼作者丘光燿、漫畫家番茄和漫畫館經理3人都被警方來電傳召前往錄供。不過，丘光燿稱，他於上周五已經錄供，今天是與番茄到武吉阿曼錄供，以補充資料。

消息指出，丘光燿和番茄等3人今天將受召錄供，預計於今午2時到武吉阿曼警察總部錄供。

丘光燿說，他於上周五已經錄供，希望媒體勿採訪他，他不願意將事情擴大。

全國總警長丹斯里阿都哈密上周指出，警方已向漫畫作者錄供，近日將再傳召一兩人錄供。

針對上述事件，警方目前援引1948年煽動法令第4（1）條文調查此案。

陸兆福：破壞希盟政權 火箭將紀律調查劉天球

（巴生23日訊）行動黨中委兼雪州雙溪比力區州議員劉天球昨日發表“就算沒有土團黨，希盟依然能執政”的文告，行動黨組織秘書陸兆福認為，這是不負責任的個人看法，不能代表行動黨立場。他將致函黨紀律委員會，交紀委會對劉天球的言論採取行動，因劉的行為等同破壞希盟政權。

他強調，沒有任何一名希盟領袖，能作出排除其他成員黨的發言。

也是交通部長的他，今日見證巴生港口自由區（PKFZ）簽署7項合作意向書的轉型計劃後說，黨領導層對劉天球的發言嚴正看待，認為後者是在對希盟政權的穩定與團結，進行分裂和破壞，因此他將以黨組織秘書的身份，把劉天球交予紀委會採取行動。

陸兆福指出，希盟由土團黨、公正黨、誠信黨和行動黨組成，4黨組成的聯盟於第14屆全國大選獲得人民委托獲得政權，並協議由（土團黨主席）敦馬哈迪領導。

“我們對希盟始終如一，在捍衛希盟的團結與一致原則上，我們將展示嚴正態度。”

不回應阿茲敏言論

詢及行動黨對公正黨老二兼經濟事務部長拿督斯里阿茲敏，日前公開表態支持敦馬哈迪任滿一屆的立場時，陸兆福認為那是阿茲敏的看法，要記者去問阿茲敏，不做表態。

對於行動黨43名基層領袖聯署，要求教育部撤銷《互利共贏的一帶一路》漫畫在學校的禁令，他簡短回應，該漫畫作者丘光燿不是行動黨黨員，行動黨不能對丘光燿採取行動。

劉天球指將捍衛言論自由

（八打靈再也23日訊）行動黨中委兼雙溪比力區州議員劉天球說，他會坦然面對黨紀律委員會，並且會捍衛自己的言論自由。

劉天球今日受詢時回應說，他會捍衛自己的言論自由。

詢及教育部長馬智禮譴責他指希盟在沒有土團黨的情況下，仍然能組成中央政府一事說：“他（馬智禮）只是小人物，不用睬他。”

馬祖基促火箭高層表態

（吉隆坡23日訊）土團黨總秘書拿督馬祖基促請行動黨高層針對行動黨中委兼雙溪比力州議員劉天球批評首相敦馬哈迪和土團黨的言論表態。

他在國會走廊對記者表示，劉天球應該意識到他作為希盟主要成員黨領導人的地位。

他形容劉天球的言論不夠精明，促請行動黨高層立即處理此事。

“我相信這是劉天球的個人立場，但行動黨領導人也必須對此言論，發表黨的立場與聲明。”

劉天球日前表示，希盟在沒有土團黨的情況下，仍然能組成中央政府。

他指出，在行動黨、公正黨、誠信黨、沙巴民興黨和民統黨的結盟下，希盟仍擁有足夠的議席以組成聯邦政府。

另外馬祖基證實，傳言前柔佛州務大臣拿督奧斯曼沙比安可能上陣丹絨比艾國席補選是謠言。

他表示，有基層要求把他列為候選人，他的名字已列入候選人的名單，但土團還未作出決定。他說，希盟即將宣布候選人，他們已選出一些日期，但還沒最後決定。

賽沙迪限劉天球一週內道歉

（吉隆坡23日訊）土團黨青年團團長賽沙迪今日批評行動黨中委劉天球發表的“就算沒有土團黨，希盟依然能執政”的言論無禮，並限後者在1星期內道歉，或行動黨領袖對劉天球採取紀律行動。

賽沙迪也是青年及體育部長。他發文告說，如果行動黨領導層不採取任何行動，土團黨青年團也讓黨員自由地攻擊行動黨領袖包括最高領導。

他批評劉天球的言論是不遵重希盟成員黨之間的和諧關系。

“我們限劉天球在1星期內道歉或行動黨對他採取紀律行動。土團黨青年團將毫不猶疑地反擊這種無理的言行。”