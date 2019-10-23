【檳許家四兄妹成遺孤】社會籌款足 設教育基金 栽培讀大學









（檳城23日訊）世間有情，人間有愛！檳城許家四兄妹因雙親相繼病逝而成了遺孤，孩子正為未來感到茫然，也為教育費煩惱時，在短短幾天內，社會一呼百應替他們籌足一筆可觀的數額，足以讓他們安心的完成大學教育。

4兄妹，除了大哥許凱文已輟學，另外3人分別是妹妹許慧婷在中華中學剛考完PT3，許凱勝及許凱明則在中華小學A校就讀6年級及2年級。

檳城孔聖廟中華A校校長鍾德強今日宣佈，由於目前已籌到一筆可觀數目，足以許家四兄妹，完成大學學業，因此決定在本月31日停止籌款的活動。

足以完成大學教育

他今日在中華AB校慶祝一年一度兒童節上致詞時說，今年的兒童節充滿著愛心與溫暖，各慈善單位都踴躍捐助許家四兄妹。“不僅是學校的董家教、校友會、國州議員及首長夫人等伸出援手，甚至全馬各州及國外善心人士也紛紛響應籌款。”

“雖然再多的籌款也無法挽回至親，但大家的一片誠意，給許家四兄妹無限的鼓勵，讓他們繼續接受教育。”

他說，董事會昨日已開會，並決定成立許家四兄妹教育基金信託委員會，目前還在商討細節中，包括該委員會中必須要有一名律師及會計師，以計算四兄妹未來求學所需費用等。

學海補習中心免費補習

阿依淡區州議員黃順祥說，之前他比較擔心許家四兄妹的學業，不過很多補習班都踴躍提供免費補習班，其中學海補習中心已答應提供許慧婷免費補習，且提供許凱勝及許凱明免費補習之餘，也免費載送他們回家。

他指出，學海補習中心將會提供免費補習班給許慧婷、許凱勝及許凱明中學中五畢業為止，同時也感謝其他善心人士的慷慨解囊。

在今日的兒童節上，檳城第一獅子會捐助1萬2000令吉、中華1979年畢業校友捐助1萬6400令吉、美琪樂歌樂團慈善組捐助5000令吉作為許家四兄妹教育基金，而偉業馬來文補習中心也提供許凱勝及許慧婷免費補習至中學畢業。

許家4兄妹今早也出席該校兒童節，他們在台上接領來自善心人士的善款及協助，他們言溢於表，對社會的援助深表感動。

許家四兄妹父親許志偉是在去年兒童節之際，因癌症去世，而母親江秀錦因患有輕微腎病，今年在輸血時因細菌感染而去世，讓他們一夜成了遺孤。目前，許家四兄妹是由叔叔許志達作為監護人。

今日出席者尚有檳州首長夫人陳蓮枝、中華三校董事會副主席陳國才、總務林琮松、董事曾家麟、中華A校家協財政李燕萍、中華B校校長陳玉釧、檳州行政議員楊順興、武吉牛汝莪國會議員藍卡巴星助理陳春慶、偉業馬來文補習中心老師葉茵妮、美琪樂歌樂團主席林福生、慈善組主任胡月嬌、檳城第一獅子會會長黃德堅、前任會長葉樂亭及籌款籌委會主席張守智等。